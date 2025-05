Stuttgarter Bäckereien: Mehr Platz für die Brotique – in der Sauerteig-Nische

Bei Sophie und Julius Henne geht es immer in Zehnerschritten vorwärts. Auf sechs Quadratmetern begann die Geschichte ihrer Brotique, gerade beziehen sie 600 Quadratmeter in der Olgastraße 54 – und dazwischen liegt der Start als Mikrobäckerei auf 60 Quadratmetern. „Wir brauchen Platz“, fasst Sophie Henne die Lage zusammen. Denn das Personal hat sich seither verfünffacht: Mit ihrem Mann Julius legte die 34-Jährige im Juni 2021 los, inzwischen beschäftigen sie acht weitere Mitarbeiter. Zum gemeinsamen Mittagessen musste ihr Laden im Lehenviertel immer geschlossen werden, weil nur in den Verkaufsraum alle hineinpassten. Das Konzept von Stuttgarts erster Sauerteig-Bäckerei geht offensichtlich auf. Am Freitag, 23. Mai, wird der neue Standort eröffnet, der alte am Strohberg 21 bleibt bestehen. „Es hat sich gut entwickelt“, sagt die Bäckerin recht bescheiden und schreibt den Erfolg einzig und allein ihren Broten und Backwaren zu. Für Sauerteig-Puristen gibt es in Stuttgart nur noch eine weitere Anlaufstelle.