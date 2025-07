Das Stuttgarter Ballett passt mit seinem Mix aus Innovation und Tradition gut zur Region, in der es 1961 gegründet wurde. Was macht seinen bis heute währenden Erfolg aus?

Wo gibt es das sonst – eine Ballettkompanie, die zum Kinostar wird? Einen Choreografen, dessen Name als Synonym für eine ganze Stadt taugt? „Cranko-City schreibt Geschichte, bis heute“, notierte eine Journalistin nicht ohne Neid, als im vergangenen Herbst Joachim A. Langs Spielfilm „Cranko“ Ballettfans in ganz Deutschland in die Kinos lockte, um ihnen in Großformat zu erzählen, wie einem Kette rauchenden Choreografen in Stuttgart ein bis heute währendes Ballettwunder glückte.