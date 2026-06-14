Stuttgarter Ballett Heidenspaß über Abgründen
„Noverre: Junge Choreografen“ – Im Schauspielhaus haben vier Debütanten aus den Reihen des Stuttgarter Balletts und vier erfahrene Gäste das menschliche Dasein und Miteinander befragt.
„Noverre: Junge Choreografen“ – Im Schauspielhaus haben vier Debütanten aus den Reihen des Stuttgarter Balletts und vier erfahrene Gäste das menschliche Dasein und Miteinander befragt.
Bloße Schönheit bietet dieser Noverre-Jahrgang kaum. Den jungen Choreografinnen und Choreografen geht es mit ihren am Samstag im Schauspielhaus uraufgeführten Tanzstücken um mehr. Sie haben etwas zu erzählen und wagen sich dabei an Grundsätzliches, wenn nicht gar an Existenzielles: ob es nun darum geht, die inneren Stimmen zu zähmen, ob zwei Seelenverwandte durch Krankheit auseinandergetrieben werden und wieder zusammenfinden, ob die Tiefsee als Bild für seelische Abgründe herhält oder ob es um ererbte Last, die Flüchtigkeit der Erinnerung oder Momente der Selbstvergewisserung auf der Bühne des Lebens geht. So vielfältig die Themen, so vielgestaltig die ästhetischen Zugriffe.