Stuttgarter Ballett In der Laborküche des Tanzes
Das Stuttgarter Ballett hat ein neues Format entwickelt: das Dance Lab. Carlos Strasser hat im Kammertheater den Aufschlag gewagt.
Das Stuttgarter Ballett hat ein neues Format entwickelt: das Dance Lab. Carlos Strasser hat im Kammertheater den Aufschlag gewagt.
Vier Sensoren auf einer Box am vorderen Bühnenrand, seitlich ein Keyboard mit Synthesizer: Das sind die Zutaten, mit denen der Jung-Choreograf und Tänzer Carlos Strasser das Kammertheater zum ersten Dance Lab macht. Die Nähe zur aktuellen Landesbibliothek-Ausstellung über Wolfgang Dauner ist ein schöner Zufall. Immerhin gehört die Jazzikone zu jenen, die früh die Möglichkeiten elektronisch erzeugter Klänge schöpferisch nutzten. Wie erfreulich also, dass der Mut zum freien Ausprobieren mit dem Tanzlabor des Stuttgarter Balletts auch in der Gegenwart fruchten kann.