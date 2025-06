Stuttgarter Ballett: In der Meisterklasse von David Moore

Turbo for Dreams heißt ein von Porsche Korea gefördertes Programm, das aktuell zehn jungen Tänzerinnen und Tänzern einen Aufenthalt in Stuttgart ermöglicht. Zum Abschluss eines an der John-Cranko-Schule veranstalteten Trainingsprogramms und einer vom Stuttgarter Solisten David Moore geleiteten Meisterklasse zeigen die koreanischen Ballettschülerinnen und -schüler im Alter von zwölf bis 17 Jahren ihr Können bei einem Auftritt an diesem Freitag im Lechler-Saal des Hospitalhof. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. In ihrem rund zweistündigen Programm bieten die jungen Talente nach einem Training Soli, Duette und ein Gruppenstück.