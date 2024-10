Nicht nur „Onegin“ tanzt in Tokio

Das Stuttgarter Ballett ist vom 2. bis zum 10. November zu Gast in Tokio. Neben „Onegin“ und der „Kameliendame“ ist die Kompanie auch in einer Fotoausstellung präsent.

Andrea Kachelrieß 30.10.2024 - 06:00 Uhr

Kurz vor seinem Tod noch hatte John Cranko die erste Japan-Tour des Stuttgarter Balletts ausgehandelt. Seit diesem Gastspiel 1973 blieb die Kompanie mit der Weltmetropole Tokio verbunden; vor allem der Stuttgarter Startänzer Friedemann Vogel hat dort zahlreiche Fans. Vogel wird auch beim aktuellen Gastspiel des Stuttgarter Balletts im Bunka Kaikan Theater dabei sein und zur Eröffnung am 2. November die Titelrolle in Crankos „Onegin“ tanzen, die Tatjana an seiner Seite ist Elisa Badenes.