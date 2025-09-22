Stuttgarter Bark Date Matcht es zwischen Mensch und Hund?
Beim Stuttgarter Bark Date suchen Hunde aus dem Tierschutz ein Zuhause. Forschende untersuchen, welchen Einfluss Hunde tatsächlich auf unsere Gesundheit haben.
Beim Stuttgarter Bark Date suchen Hunde aus dem Tierschutz ein Zuhause. Forschende untersuchen, welchen Einfluss Hunde tatsächlich auf unsere Gesundheit haben.
Die Kandidaten sind ganz leicht zu erkennen: Sie haben alle ein rotes Halstuch umgebunden, auf dem „Adopt me“ steht. 20 Hunde aus dem Tierheim in der Region oder anderen Tierschutzvereinen waren am vergangenen Samstag beim fünften Stuttgarter Bark Date in der Wulfilaanlage in Bad Cannstatt dabei – in der Hoffnung, ihr Für-immer-Zuhause zu finden.