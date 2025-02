An der Eberhardstraße soll bis 2028 mitten im Herzen der Stuttgarter Innenstadt ein neuer Gebäudekomplex mit Büros, Einzelhandel und Gastronomie entstehen. Der Investor spricht von Kosten von mehr als 100 Millionen Euro.

Alexander Müller 12.02.2025 - 06:00 Uhr

Die Gerüchteküche rund um das Schwabenzentrum brodelt seit Langem: Kommt die nächste Großbaustelle im Herzen der Stuttgarter Innenstadt? Nun herrscht Gewissheit. Laut Hines Immobilien wird der vordere Bereich in diesem Jahr komplett abgerissen, einzig die Fußgängerunterführung bleibt bestehen. „Wir haben den Bestand untersucht. Ein Erhalt kommt nicht infrage“, sagt Emanuel Coskun, der Managing Director bei Hines Deutschland am Standort Stuttgart. Laut dem Projektentwickler soll an der Adresse Eberhardstraße 1–5 bis zum Jahr 2028 ein neuer Gebäudekomplex mit Flächen für Büronutzung, kleinteiligen Einzelhandel, Cafés und Nahversorgern entstehen. Der Name: Central One.