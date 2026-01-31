 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „In der Romy S.feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

Stuttgarter Kult-Club wird 25 „In der Romy S.feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

Stuttgarter Kult-Club wird 25: „In der Romy S.feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“
1
Seit 30 Jahren ist Oksaz (li. Bild, Mitte) ein Fixstern im Stuttgarter Nachtleben. Foto: Oksaz

25 Jahre Clubkultur in Stuttgart: Was hat sich seither verändert? Wo geht es hin? Zum 25-jährigen Jubiläum erzählt Yusuf Oksaz aus dem Romy-S-Nähkästchen.

Neben dem großen Aschenbecher stehen auf dem Bartisch mehrere Stapel mit Flyern und Fotos – aber auch ein schwarzer String-Tanga. Bedruckt mit dem Romy-S.-Logo.

 

„Damit haben wir damals Leute in den Club gelockt“, erzählt Yusuf Oksaz. „Unser Werbeteam hat sie auf den Straßen verteilt, und wer damit in den Club kam, musste keinen Eintritt bezahlen. Ein paar Frauen haben die Tangas sogar sofort angezogen und am Eingang stolz präsentiert.“ Der bald 56-jährige Gastronom lacht. Ob das heute noch möglich wäre? Oksaz schüttelt den Kopf. Nein, die Zeiten haben sich geändert.

Ein schwarzer Tanga als Freikarte für den Club. Foto: Kriebernig

Yusuf Oksaz hat in Stuttgart ein Clubimperium aufgebaut

Wer so nah an so vielen Menschen und Persönlichkeiten ist – quer durch alle Gesellschaftsschichten und Einkommensklassen –, ist entweder Arzt, Bestatter oder eben Gastronom. Seit 30 Jahren ist Oksaz mittlerweile ein Fixstern im Stuttgarter Nachtleben.

Jägermeister wurde im Romy S. zum Trendgetränk. Foto: Oksaz

Dilayla, Romy S., Mrs. Jones, Jackie Brown – sein Gastro- und Clubimperium lockt Jahr für Jahr, Abend für Abend Menschen in die Stuttgarter Innenstadt. Er erlebt Trends, sieht Generationen auseinanderdriften und sich wieder annähern, bekommt Einblicke in Communitys, von denen Sozialforscher träumen, und hört so viele Musikstile, dass einem schwindlig werden kann. Oder ist es doch der vierte Jägermeister, der unter der Kopfhaut kribbelt?

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Partyformate starten: Pink, Kosmo und Pump: Bewegung in Stuttgarts Clubszene

Neue Partyformate starten Pink, Kosmo und Pump: Bewegung in Stuttgarts Clubszene

Queerfeundliche Formate, neue Locations, neue Zeiten: Pink Room feiert Premiere in der Boa, Kosmo bringt Day-Club-Flair ins Oscho. Und die Sexpositiv-Party Pump wächst weiter.

„Man kann sagen, dass wir jedes Jahr zwei Generationen an Clubbesuchern durchbringen“, erzählt er. Während der Corona-Pandemie habe er etwa vier Generationen verloren. Die Nachwehen spürt der Clubbetreiber noch heute.

Partys finden häufiger draußen statt

Am Samstag feiert er das 25-jährige Jubiläum seines Clubs Romy S. und blickt zurück. Was war damals anders? Was kann man sich heute kaum noch vorstellen? Yusuf Oksaz muss nicht lange überlegen: „Die Leute haben sich früher richtig hübsch gemacht, wenn sie ausgegangen sind. Es war spannend – man hat Menschen kennengelernt, geflirtet. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall.“ Falls sie überhaupt noch aus dem Haus gehen, ergänzt er.

Klar: Eine Generation, deren prägendste kollektive Erfahrung es war, zwei Jahre lang zu Hause eingesperrt zu sein, feiert anders. Dass Partys häufiger draußen stattfinden, hat auch Oksaz bemerkt. „Auf der Terrasse von Mrs. Jones sitzen oft junge Leute sogar bei Minusgraden, bestellen Bier und spielen Gesellschaftsspiele – das hätte es früher nicht gegeben.“

Vandalismus nimmt auch in Clubs wie dem Romy S. zu

Aber auch der Vandalismus habe zugenommen. Viele wüssten nicht mehr, wie man sich in einem Club benimmt, erzählt Oksaz, und hätten wenig Respekt. Woher sollen sie ihn auch haben? „Wir erziehen unsere Gäste ja auch ein bisschen“, sagt er lachend.

Unsere Empfehlung für Sie

Feiern im Kino, Razzien, Kult-DJs: Sechs legendäre Clubs, die Stuttgart nie vergessen wird

Feiern im Kino, Razzien, Kult-DJs Sechs legendäre Clubs, die Stuttgart nie vergessen wird

Während das Partyschiff Fridas Pier sein vierjähriges Bestehen feiert, mussten in den vergangenen Jahren viele Clubs schließen. Hier gab es die wildesten Techno-Partys.

Nicht nur er spürt die Folgen der Pandemie. Viele Clubs mussten Investitionen in neue Belüftungsanlagen wieder reinholen, während Gewerbemieten und Energiekosten stiegen. Dazu kamen Inflation und eine Generation, die sich im Internet kennenlernt, Pizza nach Hause bestellt und Clubs nur noch aus Erzählungen kennt.

Mit Schowi von den Massiven Tönen. Foto: Oksaz

Im Romy S. feiern „Akademiker, Handwerker, Künstler – und Verbrecher“

Nun muss man kreativ werden, um das Publikum vom Sofa in die City zu locken. Bier-Pong, K-Pop, Drink & Paint. Donnerstags Hip-Hop und freitags Elektro ziehen nicht mehr automatisch. „Die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir mehr Experimente wagen müssen“, sagt Oksaz. „Wir müssen flexibler sein. Eine schwarze Null am Ende des Monats würde mir schon reichen“, fügt er nachdenklich hinzu.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Nachtleben in einem Fotoband: Zwischen Party, Liebe und Polizei

Stuttgarter Nachtleben in einem Fotoband Zwischen Party, Liebe und Polizei

Menschen auf dem Schlossplatz in Rauch gehüllt, zwei Schlafende auf dem Boden, eine sich aufbauende Reihe Polizist:innen: Der Fotograf Ümüt Kasikci hat das Stuttgarter Nachtleben, das auf der Straße passiert, abgelichtet. Wir sprechen mit ihm über seinen neuen Fotoband.

Gibt es dennoch Gründe, groß zu feiern – auch wenn die Lage schwierig ist? Ja, natürlich. Schließlich bringt ein Club Menschen zusammen. Und im Romy S. waren das immer grundverschiedene Leute, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. „Akademiker, Handwerker, Künstler – und Verbrecher“, lacht Oksaz.

Legendäre Nächte mit Grandmaster Flash, Nina Kraviz oder Samy Deluxe

Er erinnert sich gern an legendäre Abende. Gäste und Musiker wie Grandmaster Flash, Nina Kraviz, Michi Beck, Samy Deluxe, Jan Delay, Daft Punk – sie alle haben mit Oksaz getanzt und gefeiert. Wenn er sich Künstler für die Romy S. wünschen dürfte, wären es immer wieder Paul Kalkbrenner, der in seinen Augen immer menschennah geblieben ist, und Adam Goldstein alias DJ AM, der 2009 verstarb.

Wie es mit der Clubkultur in Stuttgart weitergeht, kann Oksaz nicht leicht beantworten. Alle probieren weiterhin alles aus, sagt der Clubbetreiber, der in ein paar Wochen 56 Jahre alt wird und dieses Jahr mit dem Dilayla ein weiteres rundes Jubiläum feiert. „Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Wir müssen diese Krise überbrückt bekommen“, sagt er – und freut sich auf die Feier am Samstagabend mit Freunden und Stammgästen.

Yusuf Oksaz machte Werbung für Jägermeister auf seinen Party-Flyern. Die Bilder und Sprüche wurden damals offiziell vom Jägermeister-Marketing abgenommen. Foto: Oksaz

Mit dem Mofa über die Tanzfläche des Romy S.

Ob er mit einem Mofa zwei Runden über die Tanzfläche gedreht hat und alle Gäste wegen des Gestanks des Zweitakters husten mussten, oder DJs, die sich ausschließlich von ihm in seiner S-Klasse am Flughafen abholen lassen wollten – die Abende im Romy S. taugen zur Legendenbildung. Und doch bleibt Yusuf Oksaz demütig: „Wenn ich den Laden aufmache und zwei Leute glücklich machen kann, reicht mir das.“

Herz & Seele x 25 Jahre Romy S., Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, Sa. 31.1., 23 Uhr

Weitere Themen

Stuttgarter Kult-Club wird 25: „In der Romy S.feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

Stuttgarter Kult-Club wird 25 „In der Romy S.feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

25 Jahre Clubkultur in Stuttgart: Was hat sich seither verändert? Wo geht es hin? Zum 25-jährigen Jubiläum erzählt Yusuf Oksaz aus dem Romy-S-Nähkästchen.
Von Carina Kriebernig
Kinderkrankentage: „Auch ein zwölfjähriges Kind braucht Betreuung, wenn es krank ist“

Kinderkrankentage „Auch ein zwölfjähriges Kind braucht Betreuung, wenn es krank ist“

Ist ein kleines Kind krank, darf ein Elternteil daheim bleiben und es betreuen. Statt Verdienst gibt es Kinderkrankengeld. Doch ist das Kind zwölf, gilt die Regelung nicht mehr.
Von Carolin Klinger
70 Jahre Paternoster im Rathaus: „Eine Frau fuhr im Handstand“ – Geschichten zum Kult-Aufzug in Stuttgart

70 Jahre Paternoster im Rathaus „Eine Frau fuhr im Handstand“ – Geschichten zum Kult-Aufzug in Stuttgart

Zum 70. Geburtstag der Paternoster-Aufzüge im Rathaus erzählen Mitarbeiter Anekdoten und Fakten. In einem Video zeigen wir, wie es im Technikherzen des Umlaufaufzugs aussieht.
Von Lisa Welzhofer
Red Bull Cerro Abajo: „Wir haben da Bock drauf“ – Politischer Wille für Mega-Event in Stuttgart ist da

Red Bull Cerro Abajo „Wir haben da Bock drauf“ – Politischer Wille für Mega-Event in Stuttgart ist da

Noch ist nicht entschieden, ob das Downhill-Event „Cerro Abajo“ in den Kessel kommt. Am Gemeinderat wird die Veranstaltung jedenfalls nicht scheitern. Welche Hürden gibt es noch?
Von Sascha Maier
Neuanfang im Beruf: Studieren mit fast 40 – „Man braucht Mut“

Neuanfang im Beruf Studieren mit fast 40 – „Man braucht Mut“

Gelangweilt vom Job? Auch im fortgeschrittenen Alter kann man noch ein Studium beginnen. Zwei Stuttgarter Studierende erzählen, wie sie das geschafft haben.
Von Eva-Maria Manz
Umstrittene Stuttgart-Werbung: Sign oder Nichtsein

Umstrittene Stuttgart-Werbung Sign oder Nichtsein

Das vom Gemeinderat beschlossene 470 000 Euro Stuttgart-Sign für den Marktplatz erinnert daran, dass in Stuttgart mal paradiesische Zustände herrschten. Eine Glosse von Jan Sellner.
Von Jan Sellner
Folgen der neuen LEA für Stuttgart: Stuttgart muss wohl bald keine neuen Flüchtlinge mehr aufnehmen

Folgen der neuen LEA für Stuttgart Stuttgart muss wohl bald keine neuen Flüchtlinge mehr aufnehmen

Der Zuzug neuer Flüchtlinge nimmt ab. Die Landeshauptstadt könnte aber auch bald von der geplanten Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) profitieren. Eine Unbekannte aber bleibt.
Von Konstantin Schwarz
Familie Nagel aus Stuttgart: „Hart, aber fair“ – Darum ist Handball viel besser als Fußball

Familie Nagel aus Stuttgart „Hart, aber fair“ – Darum ist Handball viel besser als Fußball

Weniger Egoismus, keine Schwalben und keine Hooligans: Familie Nagel liebt Handball und nennt ihre Argumente, warum sie nie dem Fußball verfallen ist.
Von Alexandra Kratz
Stuttgarter Modeunternehmen: Schock am Freitagabend: Felix W. stellt Antrag auf Insolvenz

Stuttgarter Modeunternehmen Schock am Freitagabend: Felix W. stellt Antrag auf Insolvenz

Der Herrenausstatter Felix W. wollte auf die Königstraße – nun steht die Firma vor dem Aus. Ein Insolvenzverwalter ist bestellt. Die Beschäftigten erfahren am Freitagabend davon.
Von Torsten Ströbele und Uwe Bogen
Stalker vor Gericht: „Es wurde toxisch“ – Sie hatte Angst um das eigene Leben und das der Tochter

Stalker vor Gericht „Es wurde toxisch“ – Sie hatte Angst um das eigene Leben und das der Tochter

Eine Stuttgarterin erwirkt drei Gerichtsbeschlüsse gegen ihren Stalker. Trotzdem macht der Mann weiter, bis sie sich nachts nicht mehr aus dem Haus traut. Nun steht er vor Gericht.
Von Hilke Lorenz
Weitere Artikel zu Stuttgart Nachtleben Club Feiern Musik DJ
 
 