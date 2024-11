Der ehemalige Leinfelden-Echterdinger und Stuttgarter Weltklasse-Athlet ist seit November Nachwuchs-Landestrainer. Ein Job, für den sich der 33-Jährige einiges vornimmt.

Marius Gschwendtner 21.11.2024 - 19:30 Uhr

Die meisten Menschen, denen David Wrobel in den vergangenen Wochen begegnet ist, kennt er schon lange, und auch die Molly-Schauffele-Halle ist für den gebürtigen Stuttgarter eine altbekannte Umgebung. Und dennoch hat für den 33-Jährigen etwas völlig Neues begonnen: Der ehemalige Weltklasse-Diskuswerfer ist seit Anfang November Nachwuchs-Landestrainer und startet damit gleichzeitig in etwas, das die meisten in seinem Alter schon hinter sich haben – eine Ausbildung. Wrobel hat nach seinem Karriereende im Sommer nun beim Organisationsverbund Leichtathletik Baden-Württemberg einen entsprechenden Vertrag unterschrieben, der die berufsbegleitende Ausbildung in Verbindung mit einem Studium an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln umfasst. Das Fernstudium mit Präsenzphasen wird er im Herbst 2025 aufnehmen.