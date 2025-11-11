Die Dragqueen Vava Vilde mischt nicht nur seit Jahren die Kulturszene in Stuttgart auf, sondern kämpft auch für mehr Sichtbarkeit von queeren Menschen in Stuttgart. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich bei der Aidshilfe Stuttgart und belegte 2019 in der Fernsehsendung „Queen of Drags“ den dritten Platz. Seitdem nutzt sie ihre große Reichweite, um Aktivismus und Jugendarbeit zu fördern. Bevor sie zu einer der bundesweit bekanntesten Dragqueens wurde, wollte die Stuttgarterin eigentlich Lehrerin werden. Mit uns spricht sie über ihren Weg und die Wendungen, die ihr Leben mit Drag genommen hat.