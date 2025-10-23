Wertschätzung für Menschen mit Behinderung, die sich ehrenamtlich engagieren: Die Stuttgarterinnen Andrea Grieb und Carmen Kohr erhalten für ihren Einsatz die Ehrenplakette der Stadt.
Die markantesten Sätze des Abends kam von den Geehrten selbst: „Es ist wichtig, dass Menschen mit Behinderung ausgezeichnet werden, weil nur so sichtbar wird, dass auch wir etwas zur Gesellschaft beitragen können“, sagte Andrea Grieb. Und Carmen Kohr, die zweite Geehrte ergänzte: „Es wurde früher viel über die Köpfe von Menschen mit Behinderung hinweg entschieden; nur wenige haben mit uns gesprochen. Wir wollen aber gesehen und gefragt werden bei Dingen, die uns betreffen.“ Der Applaus der mehr als 300 Zuhörer im großen Sitzungssaal des Rathauses verlieh den Sätzen Nachdruck.