Bismarckturm leuchtet am Welt-Parkinson-Tag in Blau

„Spark the Night“ heißt die Aktion eines globalen Netzwerks, das am Welt-Parkinson-Tag mit blau erleuchteten Monumenten auf die Nervenkrankheit aufmerksam machen will. Auch Stuttgart strahlt blau.

Andrea Kachelrieß 07.04.2025 - 16:10 Uhr

Vom australischen Parlamentsgebäude bis zum Waldstadion in Frankfurt werden in der Nacht zum 12. April viele Gebäude auf der Welt blau angestrahlt. In Stuttgart soll der Bismarckturm mit leuchtendem Blau ein Zeichen setzen, Anlass ist der Welt-Parkinson-Tag. Weltweit leiden rund neun Millionen Menschen an der Nervenkrankheit; bis 2050 könnte sich diese Zahl mit dem zunehmenden Alter der Weltbevölkerung verdoppeln, wie das Deutsche Ärzteblatt berechnet hat.