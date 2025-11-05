 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Janáceks Oper „Die schlaue Füchsin“: eine Liebeserklärung an das Leben

Stuttgarter Erstaufführung Janáceks Oper „Die schlaue Füchsin“: eine Liebeserklärung an das Leben

Stuttgarter Erstaufführung: Janáceks Oper „Die schlaue Füchsin“: eine Liebeserklärung an das Leben
1
Der Tod ist ein Skandal: Claudia Muschio als Füchsin und Michael Nagl als Wilderer Haraschta. Foto: Martin Sigmund

Stephan Kimmig inszeniert im Opernhaus das 101 Jahre alte Musikdrama, das erstaunlicherweise noch nie in Stuttgart aufgeführt wurde. Am Sonntag ist Premiere.

Noch nie klang Natur in der Musik so wunderbar farbig, so glitzernd hell oder schattenhaft dunkel wie in Leos Janáceks Oper von der „Schlauen Füchsin“: eine musikdramatische Tierfabel nach einer Comic-Serie in einer Brünner Tageszeitung, 1924 in der mährischen Metropole uraufgeführt, längst ins erweiterte Repertoire eingegangen – aber in Stuttgart noch nie gespielt. Warum nicht? „Ist mir ein Rätsel“, sagt der Regisseur Stephan Kimmig, der das am kommenden Sonntag ändern wird und von der „Lebendigkeit“ der Klang- und Motivtexturen schwärmt, die „sich überlagern und durchdringen, statt bloß aufeinander zu folgen“.

 

Überhaupt überlagert und durchdringt sich in dem Stück allerlei: naturhafter Lebenszyklus und individuelle Vergänglichkeit, erotische Frustration und ewige Sehnsucht, Menschliches und Tierisches. Just diese Spaltung von Mensch und Natur hebe seine Inszenierung zuguterletzt in einer Liebeserklärung an das Leben und die Einheit alles Lebendigen auf, erklärt Kimmig: für ihn eine utopische „Verheißung“, die vorausklinge in Janáceks schwelgenden, schwellenden Naturklängen, dem Sound einer Erotik, die über bloße sexuelle Verrichtung hinausgeht. „Das Wesentliche wird nicht in den Dialogen ausgesprochen, sondern geschieht wortlos in der Musik“, sagt Kimmig.

Aufstand der Legehennen

Sagen, was man nicht sagen kann – oder darf: Das steckt laut dem Regisseur auch hinter der Kostümierung des Stücks als Tierfabel. „Die Füchsin greift das patriarchale kapitalistische System so frontal an, dass man es einer menschlichen Hauptfigur vor 101 Jahren niemals durchgehen lassen hätte.“ Immerhin sprengt Janáceks Libretto jede niedliche Fabelhaftigkeit, wenn die Titelheldin als „Ideal der modernen Frau“ gerühmt wird – und als Klassenkämpferin agitiert gegen den eitlen Gockel, den Chef einer Legehennenbatterie. „Ein Ausbeuter, der so tut, als erweise er seinen Arbeiterinnen nur Wohltaten“, sagt Kimmig. Um Wohnraum für ihren künftigen Nachwuchs zu schaffen, vertreibt die Füchsin den Dachs aus seinem Bau – „einen Immobilienspekulanten“, so der Regisseur. „Die Natur ist nicht idyllisch. Sie kommt uns nur so vor, wenn wir uns an ihr erbauen wollen.“ Die Natur ist so grausam und brutal wie wir selbst. Und die Sozialrevolutionärin ist die Revolution, die wortwörtlich ihre Kinder frisst: Kaum hat sie sie befreit, macht die Füchsin den Hennen den Garaus.

„Mit dem Tod kann ich nichts anfangen“, sagt Regisseur Stephan Kimmig. Foto: Max Zimmermann

Auch ihre eigene Emanzipationsgeschichte schillert im Zwiespalt, denn sie ist zugleich Projektionsfläche für Männerphantasien. Doch genau diese „Projektion von Weiblichkeit“ auf die Füchsin als eine Art Wappentier menschlich-männlichen Begehrens werde „in der Inszenierung durchbrochen“, verspricht der Regisseur. Janáceks Menschen- als reine Männerwelt will er deshalb nicht stehen lassen. Neben den drei Hauptrollen-Herren „wird die Förstergattin groß gemacht“. Sie bleibt keine Episodenfigur, sondern „kämpft um ihre Beziehung, die eben kein deppertes Match ist wie sonst so viele Beziehungen.“ Anders als die beiden anderen Mannen – der Pfarrer, der einer Jugendsünde nachtrauert und seither alles Sinnliche dämonisiert, der Lehrer, dessen Begehren im Alkoholdelirium ertrinkt – geht ihr Gemahl, der Förster, auf Tuchfühlung mit einer Sehnsucht, für die sinnbildlich die Natur steht. „Er sucht den hautnahen Kontakt mit dem Lebendigen“, sagt Kimmig, er gehe heraus aus der Entfremdung, öffne damit Möglichkeiten auch fürs Zwischenmenschliche.

Protest gegen den Tod

Während der Tod der Füchsin durch den Schuss eines Wilderers alle Möglichkeiten verschließt. Für Kimmig ein Skandal: „Ich kann mit dem Tod nichts anfangen.“ Seine Inszenierung versteht er als Protest gegen den Tod, ebenso das Bühnenbild von Katja Haß, eine kaleidoskopartige Röhre, die am Ende sinnigerweise zum Lichttunnel wird.

Die Premiere beginnt am kommenden Sonntag, 9. November, um 18 Uhr im Stuttgarter Opernhaus. Die nächsten Vorstellungen folgen am 14., 21., 23. und 26. November sowie am 10. Dezember.

Weitere Themen

Stuttgarter Erstaufführung: Janáceks Oper „Die schlaue Füchsin“: eine Liebeserklärung an das Leben

Stuttgarter Erstaufführung Janáceks Oper „Die schlaue Füchsin“: eine Liebeserklärung an das Leben

Stephan Kimmig inszeniert im Opernhaus das 101 Jahre alte Musikdrama, das erstaunlicherweise noch nie in Stuttgart aufgeführt wurde. Am Sonntag ist Premiere.
Von Martin Mezger
Netflix-Film „Babo“: „Stuttgart ist für Haftbefehl wie eine zweite Heimat geworden“

Netflix-Film „Babo“ „Stuttgart ist für Haftbefehl wie eine zweite Heimat geworden“

Die Haftbefehl-Doku erreicht Platz 1 der Netflix-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Regisseur Sinan Sevinç aus Stuttgart begleitete den Rapper dafür drei Jahre.
Von Katrin Maier-Sohn
SWR-Filmreihe: „Debüt im Dritten“ feiert Jubiläum

SWR-Filmreihe „Debüt im Dritten“ feiert Jubiläum

Seit 40 Jahren gibt der SWR im Rahmen der Filmreihe „Debüt im Dritten“ dem Nachwuchs eine erste Chance.
Von Tilmann P. Gangloff
Frankfurt: Suzanne Duchamp: Die kleine Schwester vom großen Star

Frankfurt: Suzanne Duchamp Die kleine Schwester vom großen Star

Auch Marcel Duchamps Schwester Suzanne war eine produktive Dada-Künstlerin. Eine Ausstellung erinnert an die ziemlich verrückte Truppe.
Von Adrienne Braun
Eurovision Song Contest: Nemo: „Der ESC ist politisch, auch wenn er gern behauptet, es nicht zu sein.“

Eurovision Song Contest Nemo: „Der ESC ist politisch, auch wenn er gern behauptet, es nicht zu sein.“

Sollte Israel beim ESC mitmachen? Warum ist Kunst jetzt besonders wichtig? Wie geht man mit Hass im Internet um? Nemo („The Code“), der neue Star des Queerpop, im Interview.
Von Gunther Reinhardt
Auch in Baden-Württemberg: Konstantin Wecker sagt Konzerte im November ab

Auch in Baden-Württemberg Konstantin Wecker sagt Konzerte im November ab

Mindestens einen Monat lang wird Liedermacher Konstantin Wecker auf keiner Bühne mehr stehen. Aus Krankheitsgründen wurde ein gutes Dutzend Auftritte abgesagt.
Dmitrij Kapitelman in Stuttgart: Was tun, wenn die Mutter Putin folgt?

Dmitrij Kapitelman in Stuttgart Was tun, wenn die Mutter Putin folgt?

Dmitrij Kapitelman erzählt in „Russische Spezialitäten“ von den Verwerfungen zwischen einer putintreuen Mutter und ihrem proukrainischen Sohn. An diesem Mittwoch liest er in Stuttgart.
Von Stefan Kister
„Dann passiert das Leben“: Ein Glücksfall im deutschen Kino – So gut ist „Dann passiert das Leben“

„Dann passiert das Leben“ Ein Glücksfall im deutschen Kino – So gut ist „Dann passiert das Leben“

Der Titel von Neele Vollmars Eheporträt klingt nach typisch deutscher TV-Filmware. Doch das ist „Dann passiert das Leben“ keineswegs. Anke Engelke und Ulrich Tukur spielen großartig.
Von Kathrin Horster
Kunstmesse Art Cologne: Mit diesen Kunststars wollen Stuttgarter Galerien auf der Art Cologne punkten

Kunstmesse Art Cologne Mit diesen Kunststars wollen Stuttgarter Galerien auf der Art Cologne punkten

Am 6. November beginnt in Köln Deutschlands wichtigste Kunstmesse. Welche Galerien aus Stuttgart sind bei der Art Cologne dabei? Und wie wollen sie dort punkten?
Von Nikolai B. Forstbauer
Josh OConnor (l.) und Daniel Craig werden ab November in Wake Up Dead Man zu sehen sein, dem dritten Teil der Knives-Out-Reihe um Detektiv Benoit Blanc.

Von Thriller bis Animation Diese Filme starten im November im Kino

Der Kinomonat November 2025 bringt eine abwechslungsreiche Mischung aus Dramen, Thrillern und Fortsetzungen großer Filmreihen.
Von Katrin Jokic
Weitere Artikel zu Oper Stuttgart Premiere
 