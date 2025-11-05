Noch nie klang Natur in der Musik so wunderbar farbig, so glitzernd hell oder schattenhaft dunkel wie in Leos Janáceks Oper von der „Schlauen Füchsin“: eine musikdramatische Tierfabel nach einer Comic-Serie in einer Brünner Tageszeitung, 1924 in der mährischen Metropole uraufgeführt, längst ins erweiterte Repertoire eingegangen – aber in Stuttgart noch nie gespielt. Warum nicht? „Ist mir ein Rätsel“, sagt der Regisseur Stephan Kimmig, der das am kommenden Sonntag ändern wird und von der „Lebendigkeit“ der Klang- und Motivtexturen schwärmt, die „sich überlagern und durchdringen, statt bloß aufeinander zu folgen“.