Stuttgarter erzählt von Vasektomie: Ein Schnitt für mehr sexuelle Freiheit?

Eine Arztpraxis in Stuttgart-Mitte, viel Licht, helle Wände: Benjamin Wyllie, 41, liegt mit gespreizten und hochgelagerten Beinen in einem Untersuchungsstuhl, ein bisschen wie beim Frauenarzt. Er spürt, wie es warm wird auf dem Hodensack: die örtliche Betäubung. Dann ein kleiner Schnitt, die Samenleiter werden herausgeholt, durchtrennt, um einen Zentimeter gekürzt. Dann werden die Leiter mit Hitze verödet, Wyllie sieht ein Rauchwölkchen aufsteigen, und noch mal zusammengenäht. Hier soll schließlich kein Spermium mehr durchkommen.