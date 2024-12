24 Jahre lang saß Iris Ripsam für die CDU im Stuttgarter Gemeinderat. Die Themen, die ihr besonders am Herzen lagen, waren Bildung und Jugendschutz sowie die Belange der Vertriebenen, denen sie sich in mehreren Funktionen widmete. Jetzt ist sie im Alter von 65 Jahren verstorben.

Jan Sellner 27.12.2024 - 16:48 Uhr

Die Nachricht von ihrem Tod kam zuerst von der Sudetendeutschen Landsmannschaft, der sie sich zeitlebens verbunden fühlte: „Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Stuttgart trauert um ihre stellvertretende Kreisobfrau, Iris Ripsam, die am 21. Dezember 2024 im Alter von 65 Jahren verstorben ist“, schrieb der Verband in einer Mitteilung vom Freitag. Dem schloss sich die Union der Vertriebenen und Flüchtlinge Baden-Württemberg umgehend an, deren langjährige Vorsitzende sie war. Verbunden damit war die ausführliche Würdigung der Lebensleistung der Stuttgarter Politikerin, deren Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg das Sudetenland (heute Tschechien) verlassen mussten und in Stuttgart eine neue Existenz bauten. Ihre Eltern sah sie denn auch als „lebendes Beispiel für die gelungene Integration der Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die nur mit Hilfe und Unterstützung der Menschen hier die Möglichkeit hatten, in der neuen Heimat Fuß zu fassen“.