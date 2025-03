Ein Mann zerrt im Sommer 2024 in Weilimdorf eine Achtjährige in ein Gebüsch und bedrängt sie sexuell. Nun haben die Ermittler die Täterbeschreibung konkretisiert.

Sebastian Steegmüller 06.03.2025 - 12:38 Uhr

Zahlreiche Hinweise sind bei der Stuttgarter Polizei eingegangen, nachdem in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ am 12. Februar ein Fall aus Weilimdorf gezeigt wurde. Noch immer ist der Mann, der in einer Grünanlage im Stadtteil Wolfbusch eine Achtjährige sexuell bedrängt haben soll, nicht gefasst. Das Mädchen war am 3. Juni 2024 gegen 12.55 Uhr mit einer Freundin auf dem Weg von der Grundschule zur Betreuung, als sie der Mann in ein Gebüsch zog, mutmaßlich um sie zu missbrauchen. Weil die Freundin des Mädchens Hilfe holte, brach der Mann die Tat jedoch ab und flüchtete in unbekannte Richtung.