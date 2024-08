Zahlreiche Fluggäste von Lufthansa sind am vergangenen Freitag ohne ihr Gepäck in Stuttgart gelandet. Eine Stuttgarterin beschwert sich über den Umgang der Airline mit dem Fall.

Florian Dürr Alexander Müller und 22.08.2024 - 14:37 Uhr

Einige schöne Tage hatten Christine Maurer und ihre beiden erwachsenen Kinder in der georgischen Hauptstadt Tiflis verbracht. Am vergangenen Freitag ging es für die Stuttgarter Familie zurück in die Heimat – mit einem Zwischenstopp in München. Doch kaum am Airport in Leinfelden-Echterdingen angekommen, erfolgte die böse Überraschung: das Gepäck der Maurers war in der bayrischen Landeshauptstadt liegen geblieben.