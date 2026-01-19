Der Stuttgarter Flughafen meldet für 2025 überraschend Gewinne, doch 2026 droht ein Rückschlag. Welche Maßnahmen sind geplant, um die schwarze Null zu halten?
Der Stuttgarter Flughafen hat 2025 nach eigenen Angaben wohl nach Jahren in der Verlustzone wieder einen Gewinn gemacht. „Wir machen gerade einen Jahresabschluss, aber wir sehen schon, dass wir wahrscheinlich ein Jahr früher Profitabilität erreicht haben“, sagte Flughafen-Chef Ulrich Heppe der Deutschen Presse-Agentur.