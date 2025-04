Am Stuttgarter Flughafen gibt es seit Kurzem Sonnenblumenbändchen für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen. Herbert Baier lebt mit einer Spinobulbäre Muskelatrophie und findet das eine gute Idee.

Sandra Belschner 24.04.2025 - 16:13 Uhr

Die Vorfreude auf den Urlaub ist groß, nur noch wenige Flugstunden bis die langersehnten Tage unter Palmen warten. Doch dann ist da die steile Treppe, die das Rollfeld von der Eingangstür des Flugzeugs trennt. Vor einem viele Menschen, hinter einem viele Menschen, alle wollen eilig zu ihrem Sitzplatz. Manche bleiben kurz stehen, schießen die ersten Erinnerungsfotos, andere drängeln. Das Gewusel ist groß. Mittendrin Herbert Baier, der in der Masse unsichtbar wird. Wie soll ich das schaffen? fragt er sich. Für ihn sind die Stufen, die die anderen Fluggäste nahe zu unbemerkt hinauflaufen, eine große Hürde. Der Leinfelder muss sich konzentrieren, all seine Kraft sammeln. Dann, langsam, Schritt für Schritt, schafft er den Weg in die Maschine. „Das ist keinem aufgefallen, dass ich nicht so kann, wie die anderen. Kein schönes Gefühl war das“, erzählt der 61-Jährige rückblickend.