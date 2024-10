In der Sauna, beim Sport oder auf der Toilette: Manche öffentliche Räume sind für Männer und Frauen getrennt. Ein Bremer Café geht nun einen Schritt weiter. Wie sieht es in Stuttgart aus?

Jessica Müller 25.10.2024 - 12:49 Uhr

Männerfreie Zonen? In einem Café im Bremer Stadtteil Gröpelingen ist das seit der Neueröffnung vor einigen Wochen der Fall. Denn dort ist der Zutritt nur weiblichen Gästen gestattet. Männer können Kaffee, Kuchen, Eis, Waffeln, Crêpes, Milchshakes und Smoothies to go bestellen, müssen das Café mit Eisdiele dann aber wieder verlassen.