Bierpreise ziehen weiter an – So viel kostet die Maß dieses Jahr

Die Maß wird auf dem Frühlingsfest auch in diesem Jahr wieder teurer. Was die Bierzeltbetreiber dazu sagen – und wie man beim Volksfestbesuch dennoch etwas günstiger wegkommen kann.

Sascha Maier 26.03.2025 - 15:37 Uhr

Die Bierpreisentwicklung beim Frühlingsfest oder Volksfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart kannte in den vergangenen Jahren nur eine Entwicklung: nach oben. Diese setzt sich auch beim 85. Stuttgarter Frühlingsfest ab dem 19. April in den meisten Zelten fort. Die Maß Bier – also einen Liter – kostet je nach Zelt zwischen 14,10 Euro und 14,40 Euro, wobei das Bediengeld bereits eingerechnet ist.