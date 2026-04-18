Bis zum Sonntag, 10. Mai, können Besucherinnen und Besucher täglich das Angebot auf dem Wasen erleben. Von Montag bis Donnerstag ist das Frühlingsfest von 12 Uhr bis 23 Uhr, an Freitagen sogar bis Mitternacht geöffnet. An Samstagen öffnen Rummel und Festzelte bereits um 11 Uhr und schließen erst um 0 Uhr. Auch an den Sonntagen geht es um 11 Uhr los, endet aber schon eine Stunde früher um 23 Uhr.