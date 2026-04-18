Stuttgarts Wasenbürgermeister Thomas Fuhrmann sticht am heutigen Samstag das erste Fass beim 86. Frühlingsfest an. Wir haben live aus dem Zelt übertragen.
18.04.2026 - 12:06 Uhr
Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper darf wieder im Herbst beim Volksfest ran. Aber beim Frühlingsfest gebührt die Hauptrolle beim Auftakt dem Wasenbürgermeister. Kämmerer Thomas Fuhrmann hat am Samstag um 11.30 Uhr im Festzelt von Marcel Benz das erste Fass angestochen. Wir waren für Sie dabei und haben die Schläge mitgezählt.