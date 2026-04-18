Stuttgarts Wasenbürgermeister Thomas Fuhrmann sticht am heutigen Samstag das erste Fass beim 86. Frühlingsfest an. Wir haben live aus dem Zelt übertragen.

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper darf wieder im Herbst beim Volksfest ran. Aber beim Frühlingsfest gebührt die Hauptrolle beim Auftakt dem Wasenbürgermeister. Kämmerer Thomas Fuhrmann hat am Samstag um 11.30 Uhr im Festzelt von Marcel Benz das erste Fass angestochen. Wir waren für Sie dabei und haben die Schläge mitgezählt.

 

Bis zum Sonntag, 10. Mai, können Besucherinnen und Besucher täglich das Angebot auf dem Wasen erleben. Von Montag bis Donnerstag ist das Frühlingsfest von 12 Uhr bis 23 Uhr, an Freitagen sogar bis Mitternacht geöffnet. An Samstagen öffnen Rummel und Festzelte bereits um 11 Uhr und schließen erst um 0 Uhr. Auch an den Sonntagen geht es um 11 Uhr los, endet aber schon eine Stunde früher um 23 Uhr.