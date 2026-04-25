Stuttgarter Frühlingsfest Hunderte Retter im Einsatz: „Es kribbelt jedes Mal“
Um die Besucher des Stuttgarter Frühlingsfests zu versorgen, sind Hunderte Retter des DRK im Einsatz – die meisten ehrenamtlich. Sie erleben Schlimmes und Kurioses.
Um die Besucher des Stuttgarter Frühlingsfests zu versorgen, sind Hunderte Retter des DRK im Einsatz – die meisten ehrenamtlich. Sie erleben Schlimmes und Kurioses.
Ein Labello kann ein äußerst gefährlicher Gegenstand sein. Zumindest dann, wenn er auf dem Cannstatter Wasen einem Besucher in einem Fahrgeschäft aus großer Höhe aus der Tasche fällt – und genau den Kopf eines Passanten unten am Boden trifft. „Das macht ordentliche Platzwunden“, sagt Juliane Tiedemann. Überhaupt falle da „alles mögliche runter“. Und wenn es dann Verletzte gibt, sind die Frau von der DRK-Bereitschaft Bad Cannstatt und ihre Mitstreiter zur Stelle, um schnell Erste Hilfe zu leisten.