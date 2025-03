So viel kostet das Göckele in den Festzelten

Am 19. April beginnt das Frühlingsfest. Neben Bier stehen bei vielen Göckele ganz oben auf der Verzehrliste. Wir haben die Preise unter die Lupe genommen.

Sascha Maier 27.03.2025 - 12:38 Uhr

Nachdem die Bierpreise auf dem 85. Frühlingsfest ab dem 19. April auch in diesem Jahr wieder angezogen haben, wenn auch nicht ganz so stark wie teilweise in den Jahren zuvor, stellt sich beim Besuch auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart dennoch die Frage: Wie gesund ist das für den Geldbeutel?