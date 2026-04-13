Stuttgarter Frühlingsfest Veranstalter selbstbewusst: „Weltgrößtes Frühlingsfest!“ – Kritik an Gebühren
Etliches ist neu beim Stuttgarter Frühlingsfest. Auch die Ansprache. Man haut auf die Pauke. Und die Kritik am Gemeinderat ist laut.
Etliches ist neu beim Stuttgarter Frühlingsfest. Auch die Ansprache. Man haut auf die Pauke. Und die Kritik am Gemeinderat ist laut.
Europas größtes Frühlingsfest: Das war bisher die Sprachregelung. Wenn man bei der Stadt mal so ordentlich angeben, so richtig auf die Pauke hauen wollte, dann packte man den Spruch aus: Das Stuttgarter Frühlingsfest ist Europas größtes Frühlingsfest! Aber jetzt legt man noch drauf.