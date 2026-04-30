Stuttgarter Frühlingsfest Wie Aaron Wolter seinen Happy Traveller in Rekordzeit auf den Wasen schaffte
Eine Million Besucher, zufriedene Wirte, die Bilanz des Frühlingsfestes bisher ist positiv. Doch ein Paar hatte ganz besondere Gründe zur Freude.
Eine Million Besucher, zufriedene Wirte, die Bilanz des Frühlingsfestes bisher ist positiv. Doch ein Paar hatte ganz besondere Gründe zur Freude.
Geplant war das alles anders. In Augsburg wollte Aaron Wolter mit seiner Freundin und den Schwiegereltern feiern, dass Nachwuchs unterwegs ist. Dann kam der Anruf aus Stuttgart: Wir haben einen Platz auf dem Frühlingsfest für Euch. Allerdings habt ihr nur zwei Tage zum Karussell aus Bremen holen und aufbauen. Schafft Ihr das? Sie schafften es.