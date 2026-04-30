Stuttgarter Frühlingsfest: Wie Aaron Wolter seinen Happy Traveller in Rekordzeit auf den Wasen schaffte

Geplant war das alles anders. In Augsburg wollte Aaron Wolter mit seiner Freundin und den Schwiegereltern feiern, dass Nachwuchs unterwegs ist. Dann kam der Anruf aus Stuttgart: Wir haben einen Platz auf dem Frühlingsfest für Euch. Allerdings habt ihr nur zwei Tage zum Karussell aus Bremen holen und aufbauen. Schafft Ihr das? Sie schafften es.

Es ist Halbzeit beim 86. Stuttgarter Frühlingsfest. Und vor dem langen Wochenende mit dem Freitag, 1. Mai, schnaufen alle Beteiligten noch einmal durch und resümieren. Eine Million Besucher hat die Veranstalterin in.Stuttgart bisher verzeichnet. In der eigentlich schwächeren ersten Hälfte. Seit Jahrzehnten ist dies so, ob dies nun daran liegt, dass am Monatsende das Geld knapp wird? Oder könnte es daran liegen, dass das Fest erst wahrgenommen wird, wenn es angefangen hat? „Das müssen wir tatsächlich analysieren“, sagt Abteilungsleiter Christian Eisenhardt, „und womöglich überlegen, wie wir gegebenenfalls reagieren.“

Der Happy Traveller Foto: fr

Einer der unbedingt aufs Frühlingsfest wollte, ist Aaron Wolter. Der Schausteller hatte sich mit seinem Fahrgeschäft Happy Traveller beworben, war aber nicht angenommen worden. „Das war ein großer Traum von mir, mal hier zu sein.“ Erst mal geplatzt, dachte er. Stattdessen hatte er sich in Bonn orientiert, einen Platz bei „Rhein in Flammen“ erhalten. Doch bevor das startete, ging es mit seiner Partnerin Scarlett Meeß zu deren Eltern. Dort feierten sie eine Gender Reveal Party, also das Enthüllen des Geschlechts ihres Babys. Kaum hatten sie erfahren, dass es eine Tochter ist, klingelte Wolters Telefon. Stuttgart am Apparat. Dort hatten zwei Schausteller absagen müssen. Die Achterbahn Euro Coaster und ein Transformer. Sie hatten technische Schwierigkeiten, die sich zwar beheben ließen, die Abnahme klappte aber nicht mehr rechtzeitig.

Also schaute Eisenhardt nach Ersatz, telefonierte die Nachrücker auf der Bewerberliste ab. „Nun stand mein Geschäft aber noch in Bremen auf der Osterwiese“, sagt Wolter. Nur 48 Stunden blieben Zeit. Er rief Freunde, Bekannte, seinen Bruder an. Der Bruder packte das Fahrgeschäft in vier Laster, die noch in der Nacht die 650 Kilometer nach Stuttgart fuhren. Ein Bekannter übernahm seinen Platz in Bonn. Wolter und Meeß fuhren nach Stuttgart, nahmen das Karussell in Empfang.

Dort allerdings stand noch das andere Fahrgeschäft. Wolter: „Dann haben wir bis 4 Uhr morgens geholfen beim Abbau, dann unseres aufgebaut.“ Und von wegen Bürokraten: Um 7.30 Uhr am Samstag fand die Bauabnahme statt, nach vier Stunden kam das Okay. Danach waren alle erst mal restlos erledigt. Aber es half ja nichts, am Wochenende wurde durchgeackert. Sie legten einen Teppichboden, kauften im Baumarkt Palmen und Blumen. Dann am Montag „ konnte ich es sacken lassen“, sagt Wolter, „jetzt bin ich tatsächlich hier. Unglaublich!“ Unheimlich froh sei er über das Vertrauen des Veranstalters, „das ist nicht selbstverständlich, dass man uns geglaubt hat, dass wir das stemmen können.“

An einem Tag keine einzige Straftat

Seine ganz persönliche Bilanz könnte nicht schöner ausfallen: „Ich werde bald Vater und habe einen Platz beim Frühlingsfest.“ Da können andere natürlich nicht mithalten. Doch auch sie hatten in den ersten zehn Tagen des Festes ihre schönen Momente. Festwirt Marcel Benz durfte sich über mehr Reservierungen freuen als im Vorjahr, die Schausteller angesichts des Wetters über einen vollen Platz, und die Polizei über einen Montag, an dem es keine einzige Straftat gab.