 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Wie Aaron Wolter seinen Happy Traveller in Rekordzeit auf den Wasen schaffte

Stuttgarter Frühlingsfest Wie Aaron Wolter seinen Happy Traveller in Rekordzeit auf den Wasen schaffte

Stuttgarter Frühlingsfest: Wie Aaron Wolter seinen Happy Traveller in Rekordzeit auf den Wasen schaffte
1
Sie hatten 48 Stunden Zeit, ihr Fahrgeschäft aufzubauen: Scarlett Meeß und Aaron Wolter. Foto: privat

Eine Million Besucher, zufriedene Wirte, die Bilanz des Frühlingsfestes bisher ist positiv. Doch ein Paar hatte ganz besondere Gründe zur Freude.

Geplant war das alles anders. In Augsburg wollte Aaron Wolter mit seiner Freundin und den Schwiegereltern feiern, dass Nachwuchs unterwegs ist. Dann kam der Anruf aus Stuttgart: Wir haben einen Platz auf dem Frühlingsfest für Euch. Allerdings habt ihr nur zwei Tage zum Karussell aus Bremen holen und aufbauen. Schafft Ihr das? Sie schafften es.

 

Es ist Halbzeit beim 86. Stuttgarter Frühlingsfest. Und vor dem langen Wochenende mit dem Freitag, 1. Mai, schnaufen alle Beteiligten noch einmal durch und resümieren. Eine Million Besucher hat die Veranstalterin in.Stuttgart bisher verzeichnet. In der eigentlich schwächeren ersten Hälfte. Seit Jahrzehnten ist dies so, ob dies nun daran liegt, dass am Monatsende das Geld knapp wird? Oder könnte es daran liegen, dass das Fest erst wahrgenommen wird, wenn es angefangen hat? „Das müssen wir tatsächlich analysieren“, sagt Abteilungsleiter Christian Eisenhardt, „und womöglich überlegen, wie wir gegebenenfalls reagieren.“

Der Happy Traveller Foto: fr

Einer der unbedingt aufs Frühlingsfest wollte, ist Aaron Wolter. Der Schausteller hatte sich mit seinem Fahrgeschäft Happy Traveller beworben, war aber nicht angenommen worden. „Das war ein großer Traum von mir, mal hier zu sein.“ Erst mal geplatzt, dachte er. Stattdessen hatte er sich in Bonn orientiert, einen Platz bei „Rhein in Flammen“ erhalten. Doch bevor das startete, ging es mit seiner Partnerin Scarlett Meeß zu deren Eltern. Dort feierten sie eine Gender Reveal Party, also das Enthüllen des Geschlechts ihres Babys. Kaum hatten sie erfahren, dass es eine Tochter ist, klingelte Wolters Telefon. Stuttgart am Apparat. Dort hatten zwei Schausteller absagen müssen. Die Achterbahn Euro Coaster und ein Transformer. Sie hatten technische Schwierigkeiten, die sich zwar beheben ließen, die Abnahme klappte aber nicht mehr rechtzeitig.

Also schaute Eisenhardt nach Ersatz, telefonierte die Nachrücker auf der Bewerberliste ab. „Nun stand mein Geschäft aber noch in Bremen auf der Osterwiese“, sagt Wolter. Nur 48 Stunden blieben Zeit. Er rief Freunde, Bekannte, seinen Bruder an. Der Bruder packte das Fahrgeschäft in vier Laster, die noch in der Nacht die 650 Kilometer nach Stuttgart fuhren. Ein Bekannter übernahm seinen Platz in Bonn. Wolter und Meeß fuhren nach Stuttgart, nahmen das Karussell in Empfang.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Frühlingsfest: Zuhause auf Zeit im Wohnwagen – so lebt Schaustellerfamilie Kritz auf dem Wasen

Stuttgarter Frühlingsfest Zuhause auf Zeit im Wohnwagen – so lebt Schaustellerfamilie Kritz auf dem Wasen

Die Stuttgarter Schaustellerfamilie Kritz lebt während des Frühlingsfests im Wohnwagen auf dem Wasen. Wie wohnt es sich zwischen Achterbahn, Imbiss und Festzelt? Ein Besuch vor Ort.

Dort allerdings stand noch das andere Fahrgeschäft. Wolter: „Dann haben wir bis 4 Uhr morgens geholfen beim Abbau, dann unseres aufgebaut.“ Und von wegen Bürokraten: Um 7.30 Uhr am Samstag fand die Bauabnahme statt, nach vier Stunden kam das Okay. Danach waren alle erst mal restlos erledigt. Aber es half ja nichts, am Wochenende wurde durchgeackert. Sie legten einen Teppichboden, kauften im Baumarkt Palmen und Blumen. Dann am Montag „ konnte ich es sacken lassen“, sagt Wolter, „jetzt bin ich tatsächlich hier. Unglaublich!“ Unheimlich froh sei er über das Vertrauen des Veranstalters, „das ist nicht selbstverständlich, dass man uns geglaubt hat, dass wir das stemmen können.“

An einem Tag keine einzige Straftat

Seine ganz persönliche Bilanz könnte nicht schöner ausfallen: „Ich werde bald Vater und habe einen Platz beim Frühlingsfest.“ Da können andere natürlich nicht mithalten. Doch auch sie hatten in den ersten zehn Tagen des Festes ihre schönen Momente. Festwirt Marcel Benz durfte sich über mehr Reservierungen freuen als im Vorjahr, die Schausteller angesichts des Wetters über einen vollen Platz, und die Polizei über einen Montag, an dem es keine einzige Straftat gab.

Weitere Themen

Lesung im Theater Rampe: Lieben wir es, Frauen zu hassen?

Lesung im Theater Rampe Lieben wir es, Frauen zu hassen?

Veronika Kracher seziert in „Bitch Hunt“ die Mechanismen moderner Misogynie. Am Montag liest sie im Theater Rampe. Vorab haben wir mit ihr über den Hass auf Frauen gesprochen.
Von Carina Kriebernig
Stuttgarter Frühlingsfest: Wie Aaron Wolter seinen Happy Traveller in Rekordzeit auf den Wasen schaffte

Stuttgarter Frühlingsfest Wie Aaron Wolter seinen Happy Traveller in Rekordzeit auf den Wasen schaffte

Eine Million Besucher, zufriedene Wirte, die Bilanz des Frühlingsfestes bisher ist positiv. Doch ein Paar hatte ganz besondere Gründe zur Freude.
Von Frank Rothfuß
Wege am Stuttgarter Hauptbahnhof: Fernwanderweg: S-21-Gegner loben OB Nopper

Wege am Stuttgarter Hauptbahnhof Fernwanderweg: S-21-Gegner loben OB Nopper

Die Region dringt auf kürzere Wege durch die S-21-Baustelle, der Stuttgarter OB wartet mit einem eigenen Vorschlag auf – und bekommt Beifall von unerwarteter Seite.
Von Christian Milankovic
Besondere Wohnanlage in Stuttgart: Ein Haus nur für Alleinerziehende – „Ich liebe es hier“

Besondere Wohnanlage in Stuttgart Ein Haus nur für Alleinerziehende – „Ich liebe es hier“

In Stuttgart gibt es spezielle Wohnanlagen für Alleinerziehende. Warum ziehen die Frauen dort ein und wie geht es für sie weiter? Stefanie und Sara geben Einblick.
Von Viola Volland
Sozialbetrug in Stuttgart?: Razzia in Praxis – Arzt: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen“

Sozialbetrug in Stuttgart? Razzia in Praxis – Arzt: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen“

Jahrelange Krankschreibungen, Scheinarbeit, Sozialbetrug in Höhe von 400.000 Euro – wegen dieser Vorwürfe gab es in einer Stuttgarter Praxis eine Razzia. Was der Arzt dazu sagt.
Von Bettina Hartmann
Zwei Kinder unerklärlich verletzt: Wilhelma schließt Dunkelbereich der Terra Australis bis auf Weiteres

Zwei Kinder unerklärlich verletzt Wilhelma schließt Dunkelbereich der Terra Australis bis auf Weiteres

Nachdem zwei Kinder unabhängig voneinander im Dunkelbereich der Terra Australis verletzt wurden, hat sich die Wilhelma nun geäußert und zieht Konsequenzen.
Von Matthias Kapaun
Erst Consulting, jetzt Kuhstall: 45-Stunden-Woche und Zimmer auf dem Hof – 27-Jährige brennt für Landwirtschaft

Erst Consulting, jetzt Kuhstall 45-Stunden-Woche und Zimmer auf dem Hof – 27-Jährige brennt für Landwirtschaft

Laura-Sophie Höpflinger (27) aus Stuttgart arbeitete nach dem Studium erst im Green Consulting, entschloss sich dann aber zu einem Neuanfang – in der Landwirtschaft. Warum?
Von Valentin Schwarz
Anklage am Amtsgericht: Unfall am Olgaeck: Termin des Prozesses steht fest

Anklage am Amtsgericht Unfall am Olgaeck: Termin des Prozesses steht fest

Gut ein Jahr nach dem tödlichen Unfall an der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck kommt der Fall vor Gericht. Das sind die Vorwürfe.
Von Christine Bilger
Neueröffnungen im April: Smashburger, Sushi-Sandwiches und Beach-Restaurant – das ist neu in Stuttgart

Neueröffnungen im April Smashburger, Sushi-Sandwiches und Beach-Restaurant – das ist neu in Stuttgart

In Stuttgart bringt nicht nur die Sonne den Kessel zum Brodeln, auch spannende Neueröffnungen wollen ausgecheckt werden. Das kam neu im April dazu.
Von Tanja Simoncev
15 Jahre Ministerpräsident: „Ich werde ihn vermissen“ – So blicken Stuttgarter Persönlichkeiten auf Kretschmanns Abschied

15 Jahre Ministerpräsident „Ich werde ihn vermissen“ – So blicken Stuttgarter Persönlichkeiten auf Kretschmanns Abschied

Nach 15 Jahren als Ministerpräsident von Baden-Württemberg wurde Winfried Kretschmann verabschiedet. So blicken Stuttgarter Persönlichkeiten auf den 77-Jährigen.
Von Frederik Herrmann
Weitere Artikel zu Stuttgart Cannstatter Wasen
 
 