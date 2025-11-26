Stuttgarter Fußballvereine Stress am Spielfeldrand – „Das Schlimmste sind die Eltern“
Immer wieder rasten Eltern aus, wenn sie ihrem Nachwuchs beim Fußballspielen zuschauen. Auch Stuttgarter Vereine kennen das. Und greifen zum Teil hart durch.
Kürzlich nach einem A-Jugend-Spiel in Stuttgart-Rot: Bis zu 25 Menschen geraten in eine Schlägerei, offenbar ausgelöst durch Ereignisse während und nach der Partie. Nach Angaben des Vereins waren sowohl die Spieler als auch Familienmitglieder beteiligt.