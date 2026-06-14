20 Jahre Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“: In einer eindrucksvollen Festveranstaltung wurde die Arbeit des Vereins gewürdigt und ein Wechsel an der Spitze vollzogen.
14.06.2026 - 17:27 Uhr
Es ist ein Vormittag, der einen starken Eindruck hinterlässt und Zeichen setzt. Dazu gehören Rosenköpfe und kleine Steine – Ausdruck jüdischer Trauerkultur –, die Besucher der Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ unter den Namen der auf einer Betonwand verewigten von hier aus deportieren Juden und Sinti und Roma platzieren. Vor allem aber sind es die zuvor gehörten Worte in der unweit von der Gedenkstätte gelegenen evangelischen Martinskirche, von denen eine große Wirkung ausgeht.