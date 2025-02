Ausbau Digitaler Knoten Stuttgart S-Bahn-Horror mit nervigen Dauerbaustellen

Auch im ersten Quartal 2025 führen unzählige Baustellen zu Sperrungen im S-Bahn-Netz Stuttgart. Pendler müssen sich an neun von zehn Tagen auf Beeinträchtigungen einstellen. Dieser Artikel ist am 9. Januar 2025 erschienen und wurde am 6. Februar 2025 aktualisiert.