Real Smoke BBQ ist der amtierende Grand Champion der World Barbecue Association. Wie wird man der weltweit beste Griller? Ein Besuch beim Gründer des Meisterteams in Stuttgart.

Matthias Ring 25.04.2025 - 00:00 Uhr

In Uhlbach ist die Welt noch in Ordnung. „Stört euch das Grillen?“, ruft Stephan Beck in einem der beschaulichsten Stadtteile Stuttgarts zur Nachbarin herüber. „Ne, wieso?“ Die gackernden Hühner im Garten nebenan stören ja auch keinen. Unsere direkt weitergegebene Frage war allerdings allgemein gestellt, denn hier in der Tiroler Straße mit Blick auf die Weinberge wird nicht nur jetzt um elf Uhr morgens gegrillt, sondern eigentlich immer. Mindestens einmal die Woche das ganze Jahr über schmeißt Stephan Beck mindestens einen seiner Grills an. Der amtierende BBQ-Weltmeister hat nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Geräte auf seiner Terrasse postiert – und vier weitere im Keller stehen.