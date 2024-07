Zwei Männer geraten in einem Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endet. Als die Polizei beide aus dem Zug bringt, wird einer von ihnen aggressiv gegenüber den Beamten.

Annika Mayer 26.07.2024 - 10:51 Uhr

Ein 22-Jähriger hat am Donnerstagmittag mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof attackiert und dabei zwei Beamte verletzt. In einem Zug, der auf Gleis 5 stand, soll der Mann sich laut Polizei gegen 12.40 Uhr zunächst mit einem 37-Jährigen gestritten haben, die beiden sollen sich auch körperlich attackiert haben.