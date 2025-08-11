Ein 33-Jähriger hat sich am Stuttgarter Hauptbahnhof geweigert, ein Hausverbot zu akzeptieren, gab falsche Personalien an – und trat nach den Beamten.
11.08.2025 - 16:09 Uhr
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein 33-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof für einen Polizeieinsatz gesorgt. Laut Angaben der Polizei hatte der Sicherheitsdienst dem Mann zuvor gegen Mitternacht am Querbahnsteig ein Hausverbot ausgesprochen. Doch der Tatverdächtige weigerte sich, zu gehen. Daraufhin wurde die Bundespolizei hinzugezogen.