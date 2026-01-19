 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Mäuseplage in der Klett-Passage im Griff? Das sagen Händler und Gastro

Stuttgarter Hauptbahnhof Mäuseplage in der Klett-Passage im Griff? Das sagen Händler und Gastro

, aktualisiert am 19.01.2026 - 11:50 Uhr
Stuttgarter Hauptbahnhof: Mäuseplage in der Klett-Passage im Griff? Das sagen Händler und Gastro
1
Bereits im Frühjahr gab es Berichte über ein Nagetier-Problem im Bereich der Klett-Passage. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Angenagte Brote, Mäusekot auf Geschirr: Die Lebensmittelüberwachung mahnte im Sommer Probleme in Geschäften am Hauptbahnhof an. Was ist draus geworden?

Mäusekot auf Papptellern und Einwegbehälter, angeknabberte Donuts, Tierurin und Köttel unter Weidekörben für Backwaren, auf Rollwagen und in Regalen, Tierspuren in Tassen und auf Teebeuteln – und eine lebendige Maus in der Bröselschublade der Brotschneidemaschine.

 

Das alles und mehr findet sich in Berichten der Lebensmittelüberwachung der Stadt Stuttgart. Festgestellt wurde die ekligen Zustände in drei Lebensmittelbetrieben an einer der zentralsten Stellen in der Stadt, nämlich in der Klett-Passage direkt am Hauptbahnhof.

Unschöner Anblick: die Decke über dem Abgang zur S-Bahn in der Klett-Passage. Foto: Christian Milankovic

Mäuse in der Klett-Passage: Kontrollen und Bekanntwerden des Problems

Die Kontrollen fanden bereits im Juni und Juli statt. Die damaligen Berichte sind durchs zuständige Ministerium online veröffentlicht worden. Etwa gleichzeitig, im August, wurde das Mäuseproblem in der Klett-Passage auch anderweitig bekannt. Ein Tiktok-Video aus dem dortigen Euro-Shop zeigte Tiere im Geschäft. „Wir hatten wegen der Mäuse einen Schädlingsbekämpfer da“, sagte die Filialleiterin seinerzeit im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Oktober sorgten Tiere am Hauptbahnhof abermals für Probleme. Am Abgang zur S-Bahn hingen Materialfetzen von der Decke. Nistende Tiere hätten das verursacht, hieß es seitens der Bahn.

Unsere Empfehlung für Sie

Hauptbahnhof Stuttgart: Nistende Tiere zerstören Decke der Klett-Passage

Hauptbahnhof Stuttgart Nistende Tiere zerstören Decke der Klett-Passage

Am Abgang zur S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof hängen Materialfetzen von der Decke. Nistende Tiere haben das verursacht. Für ihre Umsiedlung braucht es Fachleute.

Klett-Passage: Keine Mäuse in der Decke – nur Tauben

Mittlerweile ist bekannt: Zumindest in der Deckenverkleidung der Passage waren keine Mäuse am Werk. „In der Deckenkonstruktion des Treppenabgangs zur S-Bahn-Station Hauptbahnhof (tief) waren Tauben“, teilt ein Bahn-Sprecher auf Anfrage mit. Man habe die Vögel von Fachleuten umsiedeln lassen. Die Decke sei zwischenzeitlich neu hergerichtet worden, damit dort keine Tiere mehr nisten. Dazu seien die bisherigen Lamellen entfernt und entsorgt worden, erklärt der Sprecher.

Mäusebefall in Betrieben der Klett-Passage unter Kontrolle

Und auch in Sachen Mäusebefall scheint Ruhe eingekehrt zu sein. Zu den Firmen, die im Sommer ins Visier der Lebensmittelüberwachung geraten waren, gehört die Bäckerei Kamps. „Das Team wurde im Laufe des Sommers erstmals konkret auf den Nagerbefall aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt wurden unmittelbar interne Prüfungen sowie externe Meldungen veranlasst“, heißt es aus der Großbäckerei. „Darüber hinaus haben wir selbst eine offizielle Beschwerde beim Amt für öffentliche Ordnung bezüglich des anhaltenden Nagerbefalls in der benachbarten Passage eingereicht, um eine nachhaltige Lösung zu erreichen“, teilt das Unternehmen weiter mit.

Unsere Empfehlung für Sie

Schädlinge in Stuttgart: Weiterhin Probleme mit Nagern in und an der Klett-Passage

Schädlinge in Stuttgart Weiterhin Probleme mit Nagern in und an der Klett-Passage

Auf Tiktok ist ein Video aufgetaucht, in dem in einem Geschäft in der Klett-Passage in Stuttgart ein Nagetier zu sehen ist. Wie ist die Lage in der Passage?

Ebenfalls betroffen war damals der Biomarkt Bio B. Unmittelbar nach der Lebensmittel-Kontrolle sei der Betrieb geschlossen und gründlich gereinigt worden. „Zusätzlich wurden die Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung intensiviert“, sagt der Geschäftsführer Maik Seiler.

Baustellen als Ursache der Plage

Wie es überhaupt erst zu der Mäuseplage im Sommer kam, dazu gibt es eine vorherrschende Meinung: Bauarbeiten haben demnach die Population explodieren lassen. Die Filialleiterin des Euro-Shops vermutete bereits im Sommer im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Mäuse durch Umbauten in nahen Geschäften ins Haus gekommen seien. Auch Maik Seiler macht rückblickend eine Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft für die Misere verantwortlich. Die Arbeiten dort sind inzwischen abgeschlossen – und die Mäuse aus dem Biomarkt fort. „Die internen Hygiene- und Kontrollmaßnahmen wurden überprüft und weiter verschärft“, sagt er, Hinweise auf Nager gebe es nicht. Auch in der Kamps-Filiale ist der Spuk offenbar vorüber. Baulich sei nachgebessert worden. „Der Bereich wird engmaschig überwacht, Reinigungs- und Kontrollintervalle wurden dauerhaft angepasst, und der Nagerbefall ist aktuell unter Kontrolle“, heißt es aus der Zentrale. Man stehe in engem Austausch mit allen beteiligten Stellen, um ein erneutes Auftreten frühzeitig zu verhindern.

Unsere Empfehlung für Sie

Nichts für „Töchter“: Ein Rundgang durch Stuttgarts Problemzonen

Hauptbahnhof und Klett-Passage Baustellen, Müll, Drogen: Ein Rundgang durch Stuttgarts Problemzonen

Was ist dran an den „Stadtbild“-Aussagen von Friedrich Merz? Rund um Bahnhof und Untere Königstraße häufen sich die Problemzonen. Der Artikel vom 23.5.2025  wurde am 22.10. aus gegebenem Anlass aktualisiert.

SSB: Dauerhafte Schädlingsbekämpfung in der Klett-Passage

Für die Klett-Passage ist die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) verantwortlich. Sie fährt seit mehreren Jahren „ein Gesamtprogramm zur dauerhaften und strukturierten Schädlingsbekämpfung in der Klett-Passage“, erklärt die Sprecherin Birte Schaper. Gemeinsam mit Fachbetrieben werde die Situation hinsichtlich jeder Art von Schädlingsbefall überwacht und bekämpft. Die Mieter der Passage hätten im Sinne einer übergreifend sinnvollen Schädlingsbekämpfung die Möglichkeit, sich mit ihren Räumen und Maßnahmen dem Gesamtprogramm anzuschließen.

Weitere Themen

Verkehr in Stuttgart: Stadt baut Spielstraße auf Wunsch von Anwohnern

Verkehr in Stuttgart Stadt baut Spielstraße auf Wunsch von Anwohnern

In der Steinenhausenstraße im Stuttgarter Westen wurde das vierte Projekt des Programms „Mehr Platz zum Spielen“ umgesetzt. Pro Jahr sind zwei Vorhaben vorgesehen.
Von Alexander Müller
Kinder in Stuttgart: So können Familien mit kleinem Einkommen sparen

Kinder in Stuttgart So können Familien mit kleinem Einkommen sparen

Trotz angespannter Haushaltslage ist bei der Familien- und Bonuscard kaum gekürzt worden. Ein Überblick, welche Ermäßigungen es für wen gibt und wie Familien sonst noch sparen können.
Von Alexandra Kratz
Stuttgarter Hauptbahnhof: Mäuseplage in der Klett-Passage im Griff? Das sagen Händler und Gastro

Stuttgarter Hauptbahnhof Mäuseplage in der Klett-Passage im Griff? Das sagen Händler und Gastro

Angenagte Brote, Mäusekot auf Geschirr: Die Lebensmittelüberwachung mahnte im Sommer Probleme in Geschäften am Hauptbahnhof an. Was ist draus geworden?
Von Caroline Holowiecki
Verdi-Streik: Wilhelma, Staatstheater, Uni – wo am Dienstag in Stuttgart gestreikt werden soll

Verdi-Streik Wilhelma, Staatstheater, Uni – wo am Dienstag in Stuttgart gestreikt werden soll

Die Gewerkschaft Verdi ruft im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes für diesen Dienstag zum Streik in Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg auf – auch in Stuttgart.
Von Florian Dürr
Reisemesse in Stuttgart: Zur CMT ist die Messe der größte Wohnmobil-Stellplatz Europas

Reisemesse in Stuttgart Zur CMT ist die Messe der größte Wohnmobil-Stellplatz Europas

Trotz aller Krisen: Die Deutschen wollen am Urlaub nicht sparen. Sie verreisen weiter fleißig. Und können sich dafür bei der Reisemesse CMT Ideen holen.
Von Frank Rothfuß
Stuttgart: Wilhelma mit Kindern – 9 erprobte Tipps für kleine Entdecker

Stuttgart Wilhelma mit Kindern – 9 erprobte Tipps für kleine Entdecker

Kinder haben auch schon im Vorschul- und Grundschulalter ein großes Interesse an Tieren und Pflanzen. Wir geben erprobte Tipps für einen zweistündigen Besuch.
Von Iris Frey
Stuttgarter Weltweihnachtscircus: Welche Preise haben die Artisten in Monte Carlo gewonnen?

Stuttgarter Weltweihnachtscircus Welche Preise haben die Artisten in Monte Carlo gewonnen?

Die Freude ist groß bei den chinesischen Artisten: Erst haben sie das Publikum im Weltweihnachtscircus verzaubert, jetzt die Jury in Monte Carlo. Wer erhielt Gold?
Von Iris Frey
Stadt verhandelt über Gelände: Alte Sektkellerei Rilling: Vorratskauf für Konzerthalle in Bad Cannstatt?

Stadt verhandelt über Gelände Alte Sektkellerei Rilling: Vorratskauf für Konzerthalle in Bad Cannstatt?

Neben dem früheren Rilling-Areal wurden der Stadt vier weitere Flächen für den Bau angeboten. Bald könnte eine Vorentscheidung fallen.
Von Konstantin Schwarz
Beim Rosensteintunnel in Cannstatt: Lkw kracht gegen Betonwand – Fahrer schwer verletzt, langer Stau

Beim Rosensteintunnel in Cannstatt Lkw kracht gegen Betonwand – Fahrer schwer verletzt, langer Stau

Ein Lkw-Fahrer fährt in Richtung Bad Cannstatt im Rosensteintunnel. Als er aus dem Tunnel fährt, kracht er gegen eine Betonwand. Was bislang bekannt ist.
Von Matthias Kapaun
Stuttgart-Feuerbach: Unfall sorgt für Stau im morgendlichen Berufsverkehr

Stuttgart-Feuerbach Unfall sorgt für Stau im morgendlichen Berufsverkehr

Am Montagmorgen kommt es in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach zu einem Verkehrsunfall. Was bislang bekannt ist.
Von Matthias Kapaun
Weitere Artikel zu Stuttgart Einzelhandel Gastronomie Hauptbahnhof Lebensmittelkontrolle
 
 