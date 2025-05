Mann tritt Reisendem in den Rücken und geht auf Polizisten los

Unvermittelt tritt ein Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof einem Reisenden in den Rücken. Als eine Streife den Verdächtigen findet, verhält er sich aggressiv.

Sebastian Winter 30.05.2025 - 12:13 Uhr

Ein 31 Jahre alter Mann soll am frühen Freitagmorgen einem Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof in den Rückenden getreten und anschließend einen Polizisten angegriffen haben.