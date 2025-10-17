Stuttgarter Hymnus-Chorknaben: Warum Hymnus-Lenker Rainer Homburg Stuttgart fehlen wird

An diesem Sonntag, 19. Oktober, führen die Stuttgarter Hymnus Chorknaben in der Stiftskirche in Stuttgart ein besonderes Werk in besonderem Zusammenhang auf. Erklingen wird das Te Deum von Marc-Antoine Charpentier in D-Dur. Das am meisten aufgeführte Werk des französischen Komponisten für Soli, Chor und Orchester, entwickelt gegen Ende des 17. Jahrhunderts, kennen wir als Eurovisionshymne, und als europäisches Kunstwerk wird es denn auch erklingen – gemeinsam gesungen von drei Knabenchören. Mittendrin und zugleich hinter den Kulissen wirbelnd wie am Pult dirigierend: Rainer Homburg.