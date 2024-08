Stuttgarter Band Atomic Lobster: Die perfekte Mischung aus Nostalgie und experimentellen Sounds

Allegra Knobloch 21.08.2024 - 06:00 Uhr

Mal in sich gekehrt den Raum mit Melancholie füllend, mal erbarmungslos die Hooks schmetternd entführen Atomic Lobster das Publikum in die Sphären ihres vielschichtigen Sounds. In sportiven Retro-Outfits schließt das Trio seine erste Tournee zu dem Debütalbum „Claws“ im Stuttgarter Merlin ab. Willkommen zu Hause!