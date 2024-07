Noch nie habe sie so offen gesprochen, sagt die gebürtige Stuttgarter Influencerin Lena Mantler in einem Video, das derzeit viral geht. Darin spricht sie über ihre Sexualität und darüber, dass sie in jungen Jahren von einer Frau vergewaltigt wurde.

Sandra Hartmann 10.07.2024 - 16:11 Uhr

In einem weiten schwarzen Hoody mit kurzen,blonden verstrubbelten Haaren sitzt Lena Mantler vor einer Backsteinwand. Sie spricht über 20 Minuten auf Englisch, damit sie auch diejenigen ihrer Fans verstehen, die kein Deutsch verstehen, erklärt die 22-Jährige am Anfang des Videos. Die gebürtige Stuttgarterin, die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lisa zum Web-Star wurde, lebt aktuell als Influencerin und Model in New York.