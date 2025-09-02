Stuttgarter Influencerinnen: Denkt denn niemand an die Kinder? Warum uns Momfluencerinnen triggern

Warum triggern uns bestimmte Momfluencerinnen so? Sind ihre Kritiker:innen ausnahmslos misogyne Neider, die den Bogen überspannen und mit dem Ex unter einer Decke stecken? Verkennen sie ihre eigenen feministischen Potenziale? Ist Mutterschaft ein konsumierbares Ideal? Oder verkennen wir, die Normie-Mütter und jungen Frauen, die ihnen folgen, bei alle der Emotionalität die beinharte Vermarktungslogik, die hinter den ganzen Posts und Storys steckt? Brauche ich auch ein Pferd, oder reicht mir ein Knoppers? Und bei aller Kritik – was ist falsch daran, sich durch eine Märchenwelt zu klicken und durch ein bisschen Eskapismus die Probleme und Sorgen um einen herum zu vergessen?

Willkommen in der Parallelwelt der Momfluencerinnen Denn während die Welt um uns herum im Krisenmodus verharrt, läuft die Parallelwelt in den sozialen Medien bei den beliebtesten Stuttgarter Momfluencerinnen immer im gleichen Takt ab. Eine abgefilmte Morgenroutine, Drama mit dem Ex, dann wieder ein Rabattcode für Nahrungsergänzungsmittel, schmalzige Liebesbekundungen, ein Video im Fitnessstudio und der im Porsche gefilmte Alltag, der zwar mühelos erscheint (Nannys) aber gerade noch ein kleines Fünkchen Probleme (das Regal passt nicht in den SUV) enthält, um der Community zu signalisieren: Wir sind zwar bei Gott nicht gleich, aber irgendwie schon, oder? Rabattcode gefällig? Und als wäre es das Normalste der Welt, werden die Kinder gefilmt (inzwischen verpixelt).

Kinder auf Instagram zeigen? Das wird kontrovers diskutiert. Foto: IMAGO / Pond5 Images

Leben auf Instagram: Denkt denn niemand an die Kinder?

Ob es in Ordnung ist, Kinder in sozialen Medien zu zeigen, wird zunehmend kontrovers diskutiert. Das sogenannte Sharenting – ein Kunstwort aus den englischen Begriffen share (teilen) und parent (Eltern) – gerät zunehmend in die Kritik. Kinderrechtsaktivist:innen argumentieren, dass dieses Verhalten das Recht von Kindern auf Privatsphäre verletze. Immer mehr Erwachsene berichten heute davon, dass sie es als belastend empfunden haben, in ihrer Kindheit Teil einer Influencerfamilie gewesen zu sein – besonders dann, wenn ihre Eltern persönliche oder intime Details öffentlich gemacht haben. Aus diesem Grund gehen viele Influencer:innen mittlerweile vorsichtiger mit der Darstellung ihrer Kinder um. Häufig werden die Gesichter der Kleinen verpixelt oder gar nicht erst gezeigt. Trotzdem bleibt die grundsätzliche Frage bestehen: Können Kinder wirklich geschützt werden, wenn sie online Teil der Selbstdarstellung und -vermarktung ihrer Eltern sind?

„Wenn du deine Kinder liebst, dann zeigst du sie nicht im Internet“, sagt Jenny. Die Stuttgarterin ist zweifache Mutter und folgte vielen Momfluencerinnen. Inzwischen geht sie auf Distanz zu den Inhalten. „Ich fand es erschreckend, wie die Kinder permanent von der Kamera verfolgt und die intimsten Momente mit Millionen Menschen geteilt werden“, so die 36-Jährige, die im Verlagswesen arbeitet. Der Umgang mit Social Media sei auch in ihrem Freundeskreis ein schwieriges Thema, gesteht die Stuttgarterin. „Solange das Kind nicht selbst entscheiden kann – und ein Vierjähriger kann das definitiv nicht – müssen die Eltern festlegen, ob die Kinder gezeigt werden sollen“, so Jenny.

Sie würde es ihren Kindern niemals zumuten, in ein paar Jahren Fotos, Videos und bloßstellende Storys von sich im Internet zu finden. „Von manchen Influencerinnen kann man Grundrisse der Wohnung erstellen. Ich weiß ganz genau wie die Kinderzimmer aussehen – ist das nicht gruselig?“ Kritik an der Bloßstellung findet Jenny legitim, Misogynie kann sich nicht erkennen. „Als Mutter hat man eh ständig das Gefühl, es nur falsch machen zu können. Wenn dann aber wirklich was falsch läuft, sollte man es schon beim Namen nennen.“

Influencerinnen: Mutterschaft als konsumierbares Ideal

Es gehört zum Geschäftsmodell vieler Influencer:innen, zahlreiche private Details mit der Followerschaft zu teilen. Aber braucht es Kinder, um gute Werbedeals einzufahren? Die Journalistin und Autorin Sara Petersen hat Mütter-Influencerinnen ein Buch gewidmet. 2023 veröffentlichte sie Momfluenced: Inside the Maddening, Picture-Perfect World of Mommy Influencer Culture. Auch sie war von den Momfluencerinnen und ihrem scheinbar perfekten Leben fasziniert. Petersen beschreibt, dass Momfluencerinnen oft eine idealisierte Form der häuslichen Mutterschaft inszenieren.

Und dieses idealisierte Mutterbild übt nach wie vor großen Einfluss auf Frauen aus. Sie zeigen das perfekte Leben gepaart mit einer Prise Relatable Content, also Inhalten, die jeden im Alltag, sei es beruflich oder privat, betreffen und die in den sozialen Medien extrem gut funktionieren. Damit schaffen sie eine Zielgruppe – eine bestimmte Klasse moderner Mütter – an die sie anschließend gezielt Produkte und Erlebnisse vermarkten können. Von der Sonnencreme über Kleinkind-To-do-Listen bis zum Malediven-Urlaub. Ein Teil davon ist leicht erreichbar, vieles bleibt für Mittelschichtsmütter – ob alleinerziehend oder nicht – unerreichbar. Laut Petersen tragen Momfluencerinnen zumindest teilweise dazu bei, Mutterschaft als konsumierbares Ideal darzustellen.

Nach wenigen Klicks landet man an einer Storefront der Influencerin

„Als ich frisch Mama war, wurde ich – ganz ohne es zu merken – förmlich in einen Strudel des Konsums gezogen. Man sieht sich ein Video an und landet nach ein paar Klicks schon bei der Amazon Storefront der Influencerinnen“, beschreibt die Stuttgarter Mutter Jenny ihr Erleben mit Momfluencerinnen. Das ist nicht neu. Schon in den 50ern wurden Mütter erfolgreich als Werbefiguren genutzt und eng mit dem Bild der häuslichen Frau verknüpft. Daran hat sich – bis auf neue Themen wie Vereinbarkeit und Tabus wie Trennungen oder Fehlgeburten – 2025 wenig geändert.

Kritisch sein, ohne frauenfeindlich zu sein

Lässt man all die sozialpsychologischen Wirkkräfte außen vor und ignoriert den Statuswettbewerb, bleibt die Frage nach der getarnten oder auch offen zur Schau gestellten Frauenfeindlichkeit, die Kritiker:innen von Influencerinnen oft vorgeworfen wird. Viele dieser Influencerinnen sind eben durchaus erfolgreiche Unternehmerinnen. Dass ihr Erfolg ins Lächerliche gezogen wird, ihre Körper und Kleidung kommentiert werden und ihre Arbeit als Influencerinnen nicht ernst genommen wird, kann zweifellos als Misogynie gelesen werden. Das erspart einem aber auch nicht, die kritikwürdigen Aspekte der Zurschaustellung als affirmativ hinzunehmen.

Das sieht auch Jenny so. „Viele Ältere – vor allem Männer – verstehen gar nicht, wie erfolgreich die Influencerinnen eigentlich sind oder machen sich über ihre Arbeit lustig. Das lenke doch vom eigentlichen Problem ab, denkt die Stuttgarterin. Dass ihre Communitys blind für diese Problematiken sind, leuchtet ihr indessen schon ein. „Wenn man in Traumwelten flieht, lässt man sich eben gern blenden.“