Die Stuttgarter Innenstadt wird zur offenen Bühne für das Street-Art-Festival. Auch dabei ist Romulo Kurányi, der einen XXL-Marker gemeinsam mit Besuchern zur Leinwand macht.
11.04.2026 - 16:30 Uhr
Um kurz nach 11 Uhr ist es in der Stuttgarter Innenstadt am Samstag wuselig und voll. Die Sonne lockt die Menschen aus ihren Häusern, vor den Cafés werden die ersten Tische knapp. Es ist einer dieser Frühlingssamstage, an denen man einfach draußen sein will. Und genau in diesen Moment hinein mischt sich ein Festival, das zunächst fast nebenbei passiert.