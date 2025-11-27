Am Montag wurde die Regenbogen-Bank in der Stuttgarter Innenstadt eingeweiht. Nur zwei Tage später ist sie nicht wiederzuerkennen. Was steckt dahinter?

Im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern von Stadt, Land und der queeren Community Stuttgarts ist die neue Regenbogen-Bank an der Ecke Nadler-/Hirschstraße am Montag eingeweiht worden. Die Bank strahlte in bunten Regenbogenfarben und sollte ein neues, sichtbares Zeichen für Vielfalt und Toleranz in der Innenstadt setzen.

Regenbogen-Bank in Stuttgart entfernt Nur zwei Tage später, am Mittwoch, war davon schon keine Spur mehr. Die Holzverkleidung samt aufgemalter Pride-Flagge und Regenbogenfarben ist verschwunden, scheint abmontiert worden zu sein. Was ist passiert?

Am Mittwochabend sprach es sich schnell in der Stadt herum, dass etwas mit der Bank passiert ist. Die erste Vermutung vieler, nachdem über die Einweihung auch in zahlreichen Medien berichtete wurde: Vandalismus. Die Polizei konnte das am Mittwochabend nicht bestätigen. Beamte seien vor Ort gewesen und hätten die Bank inspiziert.

So sah die Bank noch am Montag aus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Aus verschiedenen Kreisen der Community und der IG CSD Stuttgart e.V. hörte man ebenfalls bereits am Mittwoch, dass es möglicherweise andere Gründe dafür geben könnte, dass die Bank nicht mehr als Regenbogen-Bank zu erkennen ist.

Stadt Stuttgart: Kein Vandalismus – Fehler bei der Montage

Am Donnerstagmorgen ist auf erneute Anfrage unserer Redaktion dann klar: Vandalismus kann ausgeschlossen werden. Viel mehr ist die Stadt Stuttgart selbst dafür verantwortlich, dass die Bank verschwunden ist. Offenbar sei nach der Einweihung festgestellt worden, dass Farbelemente auf der Bank fehlen, so eine Sprecherin der Polizei.

Die Stadt Stuttgart bestätigt auf Nachfrage, dass die Bank aufgrund von „Montagefehlern“ beziehungsweise Fehlern im „optischen Bereich“ noch einmal abmontiert wurde. Pressesprecher Sven Matis bezieht sich dabei auf Informationen der Abteilung für Chancengleichheit der Stadt Stuttgart, die für die Aufstellung der Bank verantwortlich ist. Weiter ins Detail geht Matis nicht.

„Die Bank befindet sich aktuell in der Werkstatt des Garten-, Friedhofs- und Forstamts“, so der Sprecher. Sobald die Fehler behoben seien, werde die Bank wieder an ihrem Ursprungsplatz in der Innenstadt aufgestellt. Die Kosten für die Nachbearbeitung seien nicht nennenswert, diese trägt die Stadt Stuttgart.