Stuttgart 21 und kein Ende in Sicht. Bis vor Kurzem hatte man in der Landeshauptstadt noch gehofft, die Großbaustelle nur noch bis Dezember dieses Jahres ertragen zu müssen. Aber nun gibt es einen neuen Termin für die Fertigstellung: Ende 2031, also noch einmal fünf Jahre später. Was bedeutet das für die Untere Königstraße?

Das haben sich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 10. City-Dialog gefragt. Hinter verschlossenen Türen kamen auf Einladung von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft und Interessensverbänden zusammen, um gemeinsam über die Entwicklung der Stuttgarter Innenstadt zu sprechen. Dabei standen folgende Fragen im Mittelpunkt: Wie kann die Untere Königstraße bis zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21 attraktiver gestaltet werden? Und welche Maßnahmen können die Aufenthaltsqualität rund um den Bahnhof bereits in den kommenden Jahren verbessern?

Auch die City-Initiative Stuttgart sieht dringenden Handlungsbedarf. „Die Situation auf der Unteren Königstraße beschäftigt unsere Mitgliedsbetriebe seit vielen Jahren“, sagt Citymanager Holger Siegle. „Umso wichtiger ist es, dass wir die Zeit bis zur Fertigstellung des neuen Bahnhofs aktiv nutzen und sichtbare Verbesserungen schaffen.“ In diesem Zuge stehen der City-Initiative Mittel in Höhe von 2,05 Millionen Euro aus dem Doppelhaushalt 2026/2027 zur Verfügung. Erste sichtbare Ergebnisse im öffentlichen Raum sollen bereits im Frühjahr 2027 wahrnehmbar sein. Im Mittelpunkt sollen Maßnahmen aus den Bereichen Begrünung, Beleuchtung, Stadtmobiliar, Kunst und Kultur, Soziales sowie Klima- und Aufenthaltsqualität stehen. Die Ideen sollen in den nächsten Monaten weiter konkretisiert werden, damit ab Herbst mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werden kann.

Ergänzend erhält das Tiefbauamt weitere 500.000 Euro für Maßnahmen am Arnulf-Klett-Platz sowie am Platz vor dem ehemaligen Hindenburgbau. Vorgesehen sind dort unter anderem neue Gehwegplatten und neues Stadtmobiliar. Dazu zählen beispielsweise Flächen für E-Scooter, Sitzmöglichkeiten und Fahrradabstellanlagen. Ziel der Stadt ist es, die Bereiche funktionaler zu gestalten und zugleich eine saubere und einladende Atmosphäre zu schaffen.

LBBW Immobilien sperrt einen Teil der Königstraße ab

Im Rahmen des City-Dialogs wurde zudem deutlich, dass sich die Stuttgarter Innenstadt weiterhin in einer Entwicklungsphase befindet. Neben den geplanten Maßnahmen im Bahnhofsumfeld prägen weitere öffentliche und private Investitionen das künftige Bild der City. Dazu zählt unter anderem das Projekt Schlossgartenquartier der LBBW Immobilien an der König- und Schillerstraße. Dort steht die Eigentümerin in den Startlöchern, um mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Die Baustelle auf der Königstraße ist eingerichtet. Der Zaun erstreckt sich entlang der Gebäude 1 bis 3. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach den vorbereitenden Maßnahmen in der Königstraße 1c beginnt nun der Rückbau. Voraussetzungen dafür waren die Baufreigabe sowie die Einrichtung der Baustelle. Und die hatte es in sich, wie man bei der LBBW Immobilien erfährt: Mehr als ein halber Kilometer Bauzaun musste aufgestellt und Wegeführungen mussten geändert werden. Die Schiller- und die Theaterpassage werden für die Dauer der Baumaßnahmen gesperrt, ebenso wie der John Cranko-Weg. Stattdessen hat die LBBW Immobilien eine neue Wegeführung über einen Steg errichtet, über den Fußgänger und Radfahrer in den Schlossgarten beziehungsweise zur Schule und zu den Kultureinrichtungen gelangen.

Bis 2028 soll das Schlossgartenquartier fertig sein

Den Anfang der umfassenden Sanierungsarbeiten macht nun die Königstraße 1c, das Herzstück des Schlossgartenquartiers, das noch drei weitere Teilprojekte beinhaltet - das Hotel am Schlossgarten sowie die Königstraße 1 und 3. Insgesamt geht es hier um rund 50.000 Quadratmeter Mietfläche.

Als architektonisches und nachhaltiges Statement des Projekts gelten vor allem die geplante Holzhybridbauweise und das begrünte, begehbare Schrägdach an der Königstraße 1c. Eine Besonderheit ist zudem die Öffnung der Theaterpassage, wodurch die Königstraße mit dem Schlossgarten sichtbar verbunden wird. Im Erdgeschoss sind entlang der Einkaufsmeile Einzelhandelsflächen geplant, in Richtung Schlossgarten Gastronomieeinheiten. In die Büroflächen in den Obergeschossen werden die Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags einziehen. „Stuttgart verdient ein modernes und würdiges Entrée, das Einheimische und Gäste gleichermaßen freundlich empfängt. Wir begegnen dieser Aufgabe mit größtem Respekt und sind uns der Verantwortung bewusst“, sagt Marco Knopp, Sprecher der LBBW Immobilien. Geplant ist, dass die Königstraße 1 und 1c sowie das Hotel am Schlossgarten im Jahr 2028 eingeweiht werden können.