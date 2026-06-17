Stuttgarter Innenstadt S 21 bis 2031: Was jetzt mit der Unteren Königstraße passiert
Die Geduld der Stuttgarter wird auf eine harte Probe gestellt: Jetzt soll ein Millionenprogramm die Aufenthaltsqualität am Bahnhof verbessern. Was passiert genau?
Die Geduld der Stuttgarter wird auf eine harte Probe gestellt: Jetzt soll ein Millionenprogramm die Aufenthaltsqualität am Bahnhof verbessern. Was passiert genau?
Stuttgart 21 und kein Ende in Sicht. Bis vor Kurzem hatte man in der Landeshauptstadt noch gehofft, die Großbaustelle nur noch bis Dezember dieses Jahres ertragen zu müssen. Aber nun gibt es einen neuen Termin für die Fertigstellung: Ende 2031, also noch einmal fünf Jahre später. Was bedeutet das für die Untere Königstraße?