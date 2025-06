Ob modisches Sofa, moderne Küchenmaschine oder Vasen des New Yorker Keramikers Jonathan Adler: Im neuen Pop-up-Store an der Calwer Straße 17 findet man jede Menge Designartikel „zu einem schönen und fairen Preis“, wie Inhaberin Sabine Klaiber betont. Wer etwas Ausgefallenes sucht – egal für welchen Raum der Wohnung oder des Hauses – wird auf den rund 84 Quadratmetern sicherlich fündig. Und wer etwas vermisst, hat online noch mehr Auswahl.

Seit sechs Jahren handelt Sabine Klaiber mit Versandrückläufern aus dem Onlinehandel, B-Ware, Fotomustern und Ausstellungsstücken. Geplant war das nicht. Sie hatte einen Beruf, arbeitete im Unternehmen ihres Mannes, war zuvor in einer Werbeagentur tätig und davor im Vertrieb einer Tochterfirma von Salamander Schuhe. Aber als ein ihr bekannter Onlinehändler fragte, ob sie nicht einen kompletten Posten Versandrückläufer übernehmen möchte, sagte Sabine Klaiber nach kurzer Bedenkzeit zu.

Lesen Sie auch

Alles begann in der heimischen Garage

So entstand ihre eigene Firma, die sie Wohnseele nannte. Und wo? In der heimischen Garage in Ingersheim. „Ähnlich wie bei Bill Gates und Microsoft“, sagt Sabine Klaiber und lacht. Heute befindet sich die Ware in einem eigenen Lager mit digitalem Warenwirtschaftssystem auf rund 200 Quadratmeter. Das Geschäft läuft gut. So gut, dass sich Sabine Klaiber seit Anfang des Jahres ausschließlich um ihre Wohnseele kümmert.

Doch der Wunsch, auch mal im stationären Handel tätig zu sein, wurde im Laufe der Zeit immer größer. „Und dann habe ich bei einem Abendessen mit einer Freundin in der Calwer Straße die freie Ladenfläche im Gebäude mit der Hausnummer 17 gesehen. Ich wusste gleich, dass das mein Laden ist“, erzählt Klaiber. Danach ging alles sehr schnell: Die Wohnseele-Gründerin machte Fotos, kontaktierte die Makler von Colliers und sprach mit der Vermieterin. „Die Sympathie war gleich da“, sagt Klaiber. Mittwochs wurde der Mietvertrag unterzeichnet. Montags ging es los. „Die erste Woche war wirklich toll hier. Wir hatten viel Kundschaft und die Nachbarn sind alle super nett und hilfsbereit. Wir fühlen uns jetzt schon sehr wohl in der Calwer Straße“, betont Klaiber. Aktuell ist geplant, den Pop-up-Store Ende Juli wieder zu schließen. „Aber es gibt auch die Option, zu bleiben.“ Ende Juni soll eine Entscheidung fallen.

Wohnseele

Sortiment

In der Calwer Straße 17 gibt es alles zum Thema Bad, Outdoor, Grillen und Kamin, Licht und Lampen, Teppiche und Wohntextilien, Möbel, Küche und Kochen, Geschirr und Servieren sowie Dekoration. Jeden Tag kommen neue Artikel hinzu. Zudem gibt es unter www.wohnseele.de weitere Informationen.

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag, 11 bis 18 Uhr