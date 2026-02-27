Was steckt hinter dem Plan für eine eigene Hightech-Drohne – und warum ist China dabei ein Thema?
Baden-Württemberg will eine eigene Drohne für seine Polizei entwickeln und diese auch bundesweit anbieten. Das Land stehe vor einer neuen sicherheitspolitischen Realität, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor Beginn der ersten „Innovationskonferenz Drohnen“ in Stuttgart am Freitag (11.00 Uhr). „Drohnen sind längst nicht nur mehr ein Spielzeug für Technikbegeisterte, sondern potenzielle Gefahren aus der Luft.“