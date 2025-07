Stuttgarter Institution: Loretta Petti würde ewig weiterkochen – kann aber nicht mehr

Loretta Peri seufzt. „Ich bin 74“, sagt sie dann, „und Kochen ist ein harter Job.“ Gerade sind die letzten Gäste gegangen. Steinpilzravioli mit Tomatensoße hatte sie ihnen an diesem Tag in ihrem kleinen Laden an der Römerstraße aufgetischt, Salsiccia mit Bohnen und Kichererbsen stand an einem anderen Tag auf ihrer Speisekarte, Risotto mit zweierlei frischer Zitrone, Zitrone aus der Salzlake und Erbsen oder Dorade mit Gemüse und Kartoffeln zählten ebenfalls zu ihrem Repertoire. Den Beruf gelernt hat sie allerdings nicht. Loretta Petti ist „eine totale Quereinsteigerin“, sagt sie, ein paar Zufälle brachten sie zu ihrer Berufung. Fast 30 Jahre ist es her, dass sie mit einer Freundin einen kleinen Lebensmittelladen in der Römerstraße 8 eröffnete. Die Freundin stieg schnell wieder aus, „Alimentari da Loretta“ wurde ganz und gar ihr Ding.