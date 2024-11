Rodja Marzschesky aus Plieningen ist ein passionierter Griller. Seine Outdoorgeräte stehen auch im Winter nicht still. Seine Rezeptideen teilt er auf seinem Blog.

Caroline Holowiecki 20.11.2024 - 16:08 Uhr

Die Sonne zeigt sich an diesem Tag kein einziges Mal. Dunst hängt über den Feldern am Ortsrand von Plieningen. Es ist trüb und feucht. Bestes Grillwetter für Rodja Marzschesky. Der Kürbis ist bereits in Spalten geschnitten und auf einem Blech verteilt, auch der Lachs ist mit Wacholder, Salz und Zucker gewürzt, damit er später auf einem Zedernholzbrett auf die Feuerstelle kann. Grillen, das geht für Rodja Marzschesky immer. 365 Tage im Jahr. Während andere ihre Outdoorgeräte bereits unter Hauben verborgen und eingemottet haben, macht sich der 49-Jährige Gedanken darüber, was er in der Weihnachtszeit auf den Rost werfen kann. Das sogenannte An- und Abgrillen gibt es bei ihm, seiner Frau und dem Sohn nicht. „Wir grillen fast jedes Wochenende“, sagt Rodja Marzschesky. Grillen nimmt bei ihm einen besonderen Stellenwert ein. Es ist seit schon Jahren das große Hobby des ITlers. Im Garten des Reihenhäuschens in Plieningen haben sowohl der wuchtige Gasgrill als auch der kugelförmige Holzkohle-Keramikgrill, der in einen selbst gebauten Tisch eingelassen ist, eine eigene Ecke der Terrasse erhalten. Wok-Einsatz, Plancha, Drehspieß – für jedes Gericht gibt es Zubehör. Und ausprobiert wird tatsächlich vieles. „Ich habe auch schon die Weihnachtsgans auf dem Grill gemacht“, sagt er.