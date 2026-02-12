Fast ausverkaufte Hauptbühnen und neue Club-Acts: Die Jazz Open präsentieren am Donnerstag mit Überraschungsgast Curtis Stigers ihr restliches Programm inklusive Charity und Awards.
12.02.2026 - 18:00 Uhr
Das Programm steht – und der Andrang ist enorm: Wenn die Jazz Open vom 1. bis 12. Juli in ihre 32. Ausgabe gehen, werden rund 65.000 zahlende Gäste in der Stadt erwartet. Hinzu kommen etwa 10.000 Besucherinnen und Besucher bei den kostenfreien Open-Stages-Konzerten. Die beiden Hauptspielstätten sind bereits ausverkauft oder stehen kurz davor. Für Festivalmacher Jürgen Schlensog ist das ein klares Signal: Das stilistisch breit aufgestellte Konzept mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern trifft den Nerv des Publikums.