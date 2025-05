Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft wird 75 – das bedeutet: 75 Jahre gemeinsam Zeit verbringen, mit Gesprächen und Erlebnissen, die zusammenschweißen können. Wer auf ein dreiviertel Jahrhundert zurückblickt, kann schließlich viele Geschichten erzählen. Bei der diesjährigen Themenwoche der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (STJG) vom 2. Juni bis 6. Juni ist genau das geplant.

„75 Jahre zusammen wachsen“ – so lautet das Motto der Woche. Und es zieht sich durchs Programm: Eine digitale Bildershow im Jugendhaus Vaihingen zeigt die STJG zum Beispiel im Zeitraffer. Die Hausener Maria-Montessori-Grundschule, die ebenfalls zur Gesellschaft gehört, führt in einer Schnitzeljagd durch die Geschichte der STJG. Und die STJG-Kita Storchennest in Bad Cannstatt erörtert: Wie sahen eigentlich die Spielzeuge im Verlauf der Jahre aus? Um nur einige der Angebote zu nennen.

Eine Geburtstagsparty zum Auftakt

Die offizielle Auftaktveranstaltung ist gleichzeitig eine große Geburtstagsparty. Sie findet am Dienstag, dem 3. Juni, ab 14 Uhr im Jugendhaus West statt. Anschließend erwartet die Besucher ein Bühnenprogramm – unter anderem mit einer Tanzaufführung, einer LED-Show und einer Taekwondo-Gruppe. Parallel dazu stehen im Jugendhaus eine Fotobox, ein Zeitstrahlrätsel und ein interaktives Quiz bereit. Hinter dem Gebäude wird ein neues Graffiti entstehen.

„Ich freue mich, dass die diesjährige Themenwoche auch gleichzeitig den Startschuss für unsere Jubiläumsfeierlichkeiten setzt“, heißt es von STJG-Geschäftsführer Clemens Kullmann in einer Pressemitteilung. „So zeigen die teilnehmenden Einrichtungen auf ihre Art und Weise, was die STJG seit 75 Jahren auszeichnet und was uns so besonders macht.“

Was ist die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft überhaupt?

Tatsächlich ist die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft mit mehr als 70 Standorten der größte Träger für offene Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg. Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft ist eine gemeinnützige Organisation, deren Träger Stadträtinnen und Stadträte der Landeshauptstadt sind. Zum Angebot gehören 41 Jugend- und Kinderhäuser mit ihren jeweiligen Treffpunkten, 22 Abenteuerspielplätze und Jugendfarmen, fünf Kindertagesstätten sowie sechs Einrichtungen für Stadtteilarbeit und Familienhilfe. Darüber hinaus verantwortet die Gesellschaft die Ganztagsbetreuung an 20 Schulen und ist an 43 Schulen mit Schulsozialarbeit vertreten.

Übrigens: Wer mehr über die Termine und Veranstaltungen der STJG-Themenwoche erfahren möchte, findet Informationen unter https://stjg.de/wer-wir-sind/themenwoche. Das Angebot ist kostenlos.