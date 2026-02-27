Die „Eisenbahnromantik“ ist eingestellt, Mathias Richling hat mit seiner TV-Show aufgehört. Der SWR streicht weitere Sendungen, um Geld zu sparen. Was ist mit Christoph Sonntag?
27.02.2026 - 16:35 Uhr
Beim SWR wird Sparen groß geschrieben. Der Sender muss eine strukturelle Finanzierungslücke von rund 70 Millionen Euro pro Jahr schließen und baut seine Struktur völlig um. In diesem Zuge wurden bereits etliche lineare Unterhaltungsformate gestrichen, darunter „Meister des Alltags“, „Ich trage einen großen Namen“, „Die Mathias-Richling-Show“, „Hannes und der Bürgermeister“ und „Freunde in der Mäulesmühle“. Auch die beliebte „Eisenbahnromantik“ wird in diesem Jahr nicht mehr neu produziert, nachdem die Folgenzahl 2025 bereits reduziert worden war.