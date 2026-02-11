Länder wie China oder Indien kurbeln den Umsatz beim Kabelhersteller Lapp wieder etwas an. Schwieriger sieht es hierzulande aus. Was bedeutet das für die Arbeitsplätze in Deutschland?
11.02.2026 - 13:11 Uhr
Der Kabelhersteller Lapp ist wieder etwas gewachsen. Nach einem leichten Rückgang im Vorjahreszeitraum wuchs der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um sechs Prozent auf 1,93 Milliarden Euro und lag damit wieder auf dem Niveau von 2023, wie das Unternehmen mitteilte. Das Geschäftsjahr des Familienunternehmens aus Stuttgart lief bis Ende September 2025.